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Эксперт: ФСБ готовит осенью переворот, кастинг преемника Путина уже стартовал

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  • 9.07.2023, 12:31
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Эксперт: ФСБ готовит осенью переворот, кастинг преемника Путина уже стартовал

Пригожинский мятеж стал катализатором этого процесса.

В России готовится дворцовый переворот, и уже в 2024 году Путин может потерять власть.

Об этом «Главреду» заявил политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев:

— Аппетиты Москвы ничуть не уменьшились, а вот цели изменились. Все начиналось с демилитаризации, денацификации и прочего, но результат получился обратный желаемому. Ведь наши западные партнеры до февраля 2022 года ничего серьезнее Jawelin, NLAW и Stinger нам не поставляли, да и то выделяли это в гомеопатических дозах, а сегодня мы стоим на пороге получения авиации – истребителей F-16 или F-18. То есть милитаризация Украины, наоборот, пошла ускоренными темпами.

Партия любителей Путина и так была ничтожно мала, но после февраля 2022-го процент таких людей скукоживается, как шагреневая кожа. Так что Россия добилась прямо противоположных результатов.

В геополитическом плане оказаться в полной изоляции, быть отсеченной от технологий и возможности работать с финансовыми инструментами на Западе – это не лучшая позиция. А ведь российский финансовый сектор зашел в США, Европу и страны Юго-Восточной Азии намного дальше, чем украинский, но теперь он лишился этих возможностей.

Генеральная линия России колеблется в зависимости от новостей с фронта и персонального настроения Путина. В начале июня агрессивная риторика Путина усилилась – возможно, новости с юга и несколько подбитых Leopard и Bradley произвели на него впечатление, потому стало казаться, что все под контролем, и ситуация развивается в нужном направлении. Однако сейчас, после пригожинского недомятежа, Путину нужно думать о другом – о том, чтобы мятеж не повторился вновь, как это уже не раз бывало в истории России. Ведь, например, до октября 1917 года – в августе – был корниловский мятеж, и тогда временное правительство было вынуждено вооружать рабочих – Красную гвардию, которая впоследствии сыграла одну из ключевых ролей в Октябрьском перевороте.

Потому уже этой осенью в России может повториться нечто подобное тому, что мы наблюдали на днях. Институциональная слабость Российской Федерации обнажилась в полной мере.

На начало июля позиции России таковы: она за мир, но с учетом сложившихся реалий, то есть предполагается заморозка ситуации по нынешней линии фронта, плюс снятие санкций. И при этом Кремль хочет договариваться с Западом. Его стремление говорить с Западом сквозит везде. Достаточно прочесть последние опусы Медведева и статьи Караганова, который рассказывает об «упреждающем ядерном ударе возмездия» (сама формулировка чего стоит!) – все они ориентированы на Запад.

Поэтому цели Москвы меняются в зависимости от ситуации. Однако в том, что независимая от Кремля Украина будет объектом агрессивной политики РФ, сомневаться не приходится. Если война будет заморожена этой осенью-зимой (вероятность чего очень велика), то риск продолжения этой войны позже будет предельно высоким. На этом конфликт не будет исчерпан.

— Насколько сегодня прочна власть Путина? Заметны ли уже признаки того, что российские элиты вознамерились сделать из Путина козла отпущения и избавиться от него?

— По итогам окажется, что Путин укрепил свои политические позиции, поскольку никто не ставил под сомнение его легитимность как президента. Даже мятежники шли с челобитной к царю с жалобой на плохих бояр Шойгу и Герасимова.

Пропагандисты сколько угодно могут демонстрировать цифры о поддержке Путина на уровне 90%, но уже вскрылась институциональная слабость государства. Что-то в России не работает, если 8 тысяч человек, как нож сквозь масло, проходят почти до столицы. Это факт.

Высокий рейтинг не является гарантией того, что в критический момент из-под задницы Путина не выбьют табуретку. Янукович бежал в Ростов, имея вполне сносный рейтинг – хорошо за 30% поддержки, это нормальный для действующего президента результат. Тем не менее, власть он потерял.

Риск дворцового переворота в России под лозунгом «За державу обидно» – это наиболее вероятный сценарий.

— А вы сейчас в России видите тех, кто может устроить этот переворот? Сейчас проявлены эти люди?

— Контора, «гэбня». Это структура, которая вышла сухой из воды в ситуации, когда она фактически подталкивала к началу войны Путина, давая ему ложные вводные и аналитику, которая не соответствовала действительности.

ФСБ – это государство в государстве и единственная структура в России, которая может это организовать.

— Насколько скоро, по вашим ощущениям, по российскому телевидению начнут крутить «Лебединое озеро»?

— Не раньше октября-ноября этого года в лучшем для Украины случае. А могут и не крутить – ведь верхушка может утрясти свои противоречия. В таком случае это отложится на 2024 год, когда будет решаться вопрос власти. Если до пригожинского мятежа казалось, что все решено, и Путин останется на ближайшие годы, то после него – 50/50.

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