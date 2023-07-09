Пункт пропуска «Мядиникай» на границе Литвы с Беларусью остается закрытым 9.07.2023, 12:57

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Литовские пограничники рассказали, что происходит там сейчас.

Пограничный пункт «Мядининкай» остается закрытым со вчерашнего дня — после того, как белорусские пограничники не разрешили вернуться в Беларусь гражданину Пакистана, который ехал в Литву с поддельными документами.

Как пишет BNS, мужчина ночевал на границе, пограничники напоили его, предложили поесть, но Беларусь по-прежнему его не пускает.

По словам литовских пограничников, ситуация в районе пограничного пункта нормальная, очередей транспортных средств нет. Легковые автомобили переехали на другие пункты пропуска. Въезжают и выезжают только рейсовые автобусы с литовскими номерами и дипломатический транспорт.

В субботу литовская сторона остановила проезд через границу в «Мядининкай», так как в Литву пытался попасть пакистанец с поддельными документами. Белорусские пограничники его обратно не пустили.

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