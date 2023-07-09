закрыть
9 июля 2023, воскресенье, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пункт пропуска «Мядиникай» на границе Литвы с Беларусью остается закрытым

  • 9.07.2023, 12:57
  • 3,424
Пункт пропуска «Мядиникай» на границе Литвы с Беларусью остается закрытым

Литовские пограничники рассказали, что происходит там сейчас.

Пограничный пункт «Мядининкай» остается закрытым со вчерашнего дня — после того, как белорусские пограничники не разрешили вернуться в Беларусь гражданину Пакистана, который ехал в Литву с поддельными документами.

Как пишет BNS, мужчина ночевал на границе, пограничники напоили его, предложили поесть, но Беларусь по-прежнему его не пускает.

По словам литовских пограничников, ситуация в районе пограничного пункта нормальная, очередей транспортных средств нет. Легковые автомобили переехали на другие пункты пропуска. Въезжают и выезжают только рейсовые автобусы с литовскими номерами и дипломатический транспорт.

В субботу литовская сторона остановила проезд через границу в «Мядининкай», так как в Литву пытался попасть пакистанец с поддельными документами. Белорусские пограничники его обратно не пустили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец