Эрдоган фактически стал сюзереном России Телеграм-канал Cynic

9.07.2023, 13:04

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Ятаганы с небывалой ловкостью вонзаются в спину Кремлю.

Эрдоган показал себя абсолютным гением политических шпагатов, фактически став вторым сюзереном РФ.

Так, именно Турция управляет «зерновой сделкой», и именно Турция играет основную партию «сливов мирных проектов».

Встреча Зеленского и Эрдогана была превосходной: Турция поддержала присоединение Украины к НАТО, а также передала Украине руководителей полка «Азов», которые должны были находиться на территории Турции до окончания войны.

Как говорят источники, Украина получила гораздо больше, чем ожидала, от Эрдогана. Киев был впечатлен твердостью турецкого лидера, а также обрадован тем, как ловко Эрдоган после вступления в должность стал обходиться с ятаганами, впихивая их в спину Кремлю.

Кремль ответить не сможет. Никак вообще, потому что Турция доминирует над Россией, фактически не имея точек односторонней зависимости.

Более того, зерновая сделка, которая должна была прекратиться, вероятно будет продлена. Эрдоган даст приказ Кремлю на все согласиться, и Москва на все согласится просто потому, что Москва не будет иметь альтернативы.

Не забывает запихивать ножи в псину и Китай, которому Путин подпортил Олимпиаду, вообще убрав ее с информационной повестки своей (согласованной) выходкой.

Пекин даже и подумать не мог о том, что Москва, обещая разрушить мировую систему, сама окажется на грани своего существования.

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