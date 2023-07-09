Названы три продукта, которые лучше всего выводят никотин из организма 2 9.07.2023, 13:11

4,226

Они должны быть как в рационе курильщиков, так и тех, кто бросил эту привычку.

После отказа от курения специалисты рекомендуют некоторое время соблюдать диету с большим количеством продуктов, которые способствуют выведению токсинов из организма и избавляют от остатков никотина, пишет Lybrate.

Эти продукты обязательно должны быть в рационе курильщиков, а также тех, кто решил покончить с этой пагубной привычкой. Особенно это важно для курящих длительное время.

«Прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы ваш рацион содержал как можно больше продуктов с клетчаткой. Ведь она ускоряет очищение организма от токсинов», – говорит доктор Джухи Парашар.

По словам диетологии, важно, чтобы основу рациона составляла свежая (не замороженная) растительная пища, а также легкие белки.

Три продукта, на которые должны «налегать» курильщики

Прежде всего – это листовая зелень. Она содержит ценные антиоксиданты, которые помогут восстановить клетки организма. Добавляйте листовой салат, петрушку, рукколу, укроп, базилик к блюдам.

Обязательно добавьте в рацион морковь – она богата провитамином А, а также витаминами В, С и К, которые выводят из организма токсины, ослабляют влияние стресса и в целом улучшают самочувствие. Никотин также повреждает кожу, а морковный сок богат витаминами, которые полезны для кожи.

Цитрусовые, в частности, апельсины, тоже необходимые в рационе курильщиков. Ведь под действием никотина разрушается витамин С, так что апельсины, богатые этим витамином, его пополнят. Витамин С способствует интенсивному обмену веществ, а также улучшает кровообращение. Употребление в пищу апельсинов поможет более быстрому выведению никотина и снизит стресс.

Специалисты настаивают, что эти продукты способны ускорить очищение кровь и ткани легких от вредных компонентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».