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ВСУ выжгли позицию россиян трофейным «Солнцепеком»

  • 9.07.2023, 14:12
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ВСУ выжгли позицию россиян трофейным «Солнцепеком»

Оккупанты бросили его, убегая под Балаклеей.

Трофейная российская огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» помогает ВСУ выжигать позиции оккупационных войск РФ. Кадры использования ТОС украинскими войсками были слиты в Сеть военными Украины. Видео было снято беспилотником, который корректировал удар.

«Работает российский ТОС-1А «Солнцепек»... Но есть один нюанс. Он находится в одном из украинских подразделений и отработал по российским позициям несколько дней назад», - сообщил депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин.

Известно, что установка была захвачена ВСУ осенью 2022 года при освобождении Балаклеи в Харьковской области.

«Солнцепек» в рабочем состоянии и с большим запасом снарядов был обнаружен в районе Балаклеи. Россияне, убегая от ВСУ, просто бросили машину.

Справка

ТОС-1А «Солнцепек» - это российская разработка. Считается одним из самых безжалостных оружий мира. Он стреляет неуправляемыми термобарическими снарядами, которые создают экстремально высокую температуру, ударную волну и избыточное давление.

«Солнцепеки» россияне любят применять для уничтожения украинских городов. ТОС-1А имеет небольшую дальность поражения - всего до 6 км. Россиянам приходится приближаться на опасно близкие расстояния к украинским позициям, чтобы ее применять, подставляясь под ответный удар.

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