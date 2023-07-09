ВСУ выжгли позицию россиян трофейным «Солнцепеком» 9.07.2023, 14:12

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Оккупанты бросили его, убегая под Балаклеей.

Трофейная российская огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» помогает ВСУ выжигать позиции оккупационных войск РФ. Кадры использования ТОС украинскими войсками были слиты в Сеть военными Украины. Видео было снято беспилотником, который корректировал удар.

«Работает российский ТОС-1А «Солнцепек»... Но есть один нюанс. Он находится в одном из украинских подразделений и отработал по российским позициям несколько дней назад», - сообщил депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин.

Известно, что установка была захвачена ВСУ осенью 2022 года при освобождении Балаклеи в Харьковской области.

«Солнцепек» в рабочем состоянии и с большим запасом снарядов был обнаружен в районе Балаклеи. Россияне, убегая от ВСУ, просто бросили машину.

Справка

ТОС-1А «Солнцепек» - это российская разработка. Считается одним из самых безжалостных оружий мира. Он стреляет неуправляемыми термобарическими снарядами, которые создают экстремально высокую температуру, ударную волну и избыточное давление.

«Солнцепеки» россияне любят применять для уничтожения украинских городов. ТОС-1А имеет небольшую дальность поражения - всего до 6 км. Россиянам приходится приближаться на опасно близкие расстояния к украинским позициям, чтобы ее применять, подставляясь под ответный удар.

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