Как поход Пригожина на Москву обвалил белорусский рубль 9.07.2023, 14:20

На колебании курса отражался каждый пройденный километр.

Белорусы с замиранием сердца следили за маршем Пригожина по России не только потому, что в рамках «союзного государства» эта головная боль поневоле становилась и нашей. Для этого было много причин, пишут эксперты проекта «Кошт урада».

В том числе и тот факт, что каждый новый метр, пройденный боевиками «Вагнера» по Воронежской, Липецкой и Тульской области, практически незамедлительно отражался на курсе российской валюты. И следом — на белорусском рубле.

С 23 июня по 7 июля курс доллара к белорусскому рублю прибавил 10 копеек (+3,2%) и тем самым преодолел важный психологический барьер в 3 рубля, а российская валюта, напротив, просела на 7,3%.

Наблюдать за взлетами и падениями курса доллара — давняя национальная забава жителей нашей страны. Сегодня мы обсудим, что ожидает беларуский рубль в ближайшее время в связи с громкими российскими событиями.

К чему ведут произошедшие события? Можно ожидать, что в ближайшее время курс российского рубля по отношению к доллару будет падать.

Резкого, скачкообразного обесценивания ждать не стоит, но в то же время видно, что российский Нацбанк и Минфин не сильно стремятся сдерживать происходящее и вряд ли планируют валютными интервенциями возвращать курс доллара и евро к значениям двухнедельной давности.

Беларусы не могут похвастаться высокой финансовой грамотностью, но зато у них присутствует своеобразное валютное чутье, выработанное десятилетиями.

И это чутье подсказывает, что, если начал проседать российский рубль, надо оперативно переводить сбережения в крепкую валюту, потому что национальная валюта вскоре также поползет вниз, вслед за российской. И это — очень правильное наблюдение.

Что же происходит с экономической точки зрения? Проседание российского рубля связано с комплексом проблем: это не только эскапада Пригожина и связанный с ней рост ощущения нестабильности, но и падение цен на металлы и нефть, а также валютный ажиотаж и серьезные проблемы с бюджетом.

Чем это аукнется в Беларуси? Пригожин, похоже, доехал и до нас, но несколько в ином, пока — относительно мирном статусе. Цены на металлы нас мало интересуют, а вот нефть белорусские предприятия перебалтывают, поэтому ее стоимость может влиять на нашу экономику.

Помимо этого, большая часть произведенных на экспорт белорусских товаров поставляется сейчас в Россию или через нее транзитом, поэтому для нас крайне важно понимать, что происходит с покупательской способностью в соседней стране. А она, судя по всему, падает.

В итоге становится понятно, что все российские экономические проблемы при нынешних реалиях прямо или косвенно отражаются на происходящем в Беларуси.

Почему Россия не стремиться сдерживать курс национальной валюты, хотя имеет такую возможность? Дело в том, что в РФ есть много выгодоприобретателей дорогого доллара. И во многом это — государственный бюджет.

Россия до сих пор продает много нефти, и при ослабленной национальной валюте в бюджет попадет больше рублей. Это на руку российскому правительству, которое сейчас тратить неимоверно огромные деньги на военные действия.

Беларуский Нацбанк же вынужден идти по дорожке обесценивая национальной валюты вслед за РФ, чтобы наша продукция оставалась конкурентоспособной на рынке соседней страны.

При этом курс «подкручивается» так, чтобы россиянам, в переводе на российский рубль, было выгодно покупать белорусские товары, а белорусские производители работали в плюс.

Сейчас курс российского рубля на нашем рынке упал (с начала года уже примерно на 12%), и если предположить, что российский рубль не укрепится сам по себе, то для восстановления баланса между белорусским и российском рублем (чтобы внешняя торговля чувствовала себя относительно комфортно) курс доллара на нашем рынке должен вырасти еще примерно на те же 12%.

И второй важный момент, который надо понимать: все укрепления национальной валюты, вслед за российским рублем, которыми так хвастались пропагандисты, как и предсказывали независимые экономисты, были временным, недолговечным явлением.

Если мы посмотрим на то, что происходит с белорусской валютой на протяжении последних двух десятилетий, то станет понятно, что рубль относительно доллара постоянно и уверенно падает с момента, как закончилось «экономическое чудо», обеспеченное дешевым газом и нефтью из России в 2010 году.

Ну а сейчас американские горки рынка катят резко вниз уже российский рубль. Беларуский рубль сидит во втором вагончике и едет вдогонку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».