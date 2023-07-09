Невзоров: Эрдоган максимально презрительно унизил Путина

Невзоров: Эрдоган максимально презрительно унизил Путина3
- 9.07.2023, 14:35
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Всю Россию скрючило.
Судя по всему, кремлевская пропаганда выдыхается и буксует, пишет известный публицист Александр Невзоров:
— Отдав «Азовцев», Эрдоган жестоко унизил Путина. Это - очевидность.
Зная острую «двинутость» кремлевского диктатора на «своем геополитическом величии», турок именно его и «крутанул». Он не просто «отдал Азовцев», он сделал это максимально презрительно к России.
«Она - никто». Ее не стоит ставить в известность о серьезных решениях. Даже о тех, что «взламывают все договоренности».
Это - перевод России в политические «шавки» . Констатация того, что ее былое могущество испарилось почти без следа.
В свою «политически холодеющую» лапу Путин получил очередную «черную метку».
Ну, а дальше «йо-хо, йо-хо, дрожит доска, роняет глаз слезу, вас ждет селедка и треска».
То есть кремлевского дурака выкидывают с корабля большой политики.
Унижение было столь сильным и публичным, что всю Россию скрючило. Народец колыхнулся и жалобно открыл пасть, ожидая привычной дозы «болеутоляющего».
Пропаганда должна была изготовить его мгновенно и через миллионы экранов влить в глотки народные.
Этого не произошло.
Официальная реакция - уморительна.
«Русский богатырь» не «вдарил в ответ», а расплакался и побежал в травмпункт «снимать побои»: фиксировать переломы и степень расквашенности носа.
Вместо мощного пропагандистского ответа на унижения Кремль выпустил на красную площадь стаю теток 4-й степени свежести. (да, те самые питерские «кровавые бабы»). Они исполнили частушку «мама, я Путина люблю…Путин делает ракеты, упакует мир в пакеты….» и т.д и т.п.
Ответ, мягко говоря жалкий. Он не способен не только снять, но и приглушить «боль народную».