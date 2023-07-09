Невзоров: Эрдоган максимально презрительно унизил Путина 3 9.07.2023, 14:35

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Всю Россию скрючило.

Судя по всему, кремлевская пропаганда выдыхается и буксует, пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Отдав «Азовцев», Эрдоган жестоко унизил Путина. Это - очевидность.

Зная острую «двинутость» кремлевского диктатора на «своем геополитическом величии», турок именно его и «крутанул». Он не просто «отдал Азовцев», он сделал это максимально презрительно к России.

«Она - никто». Ее не стоит ставить в известность о серьезных решениях. Даже о тех, что «взламывают все договоренности».

Это - перевод России в политические «шавки» . Констатация того, что ее былое могущество испарилось почти без следа.

В свою «политически холодеющую» лапу Путин получил очередную «черную метку».

Ну, а дальше «йо-хо, йо-хо, дрожит доска, роняет глаз слезу, вас ждет селедка и треска».

То есть кремлевского дурака выкидывают с корабля большой политики.

Унижение было столь сильным и публичным, что всю Россию скрючило. Народец колыхнулся и жалобно открыл пасть, ожидая привычной дозы «болеутоляющего».

Пропаганда должна была изготовить его мгновенно и через миллионы экранов влить в глотки народные.

Этого не произошло.

Официальная реакция - уморительна.

«Русский богатырь» не «вдарил в ответ», а расплакался и побежал в травмпункт «снимать побои»: фиксировать переломы и степень расквашенности носа.

Вместо мощного пропагандистского ответа на унижения Кремль выпустил на красную площадь стаю теток 4-й степени свежести. (да, те самые питерские «кровавые бабы»). Они исполнили частушку «мама, я Путина люблю…Путин делает ракеты, упакует мир в пакеты….» и т.д и т.п.

Ответ, мягко говоря жалкий. Он не способен не только снять, но и приглушить «боль народную».

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