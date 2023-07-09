Как отмыть жир в холодной воде без вредной «химии» 5 9.07.2023, 14:40

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Пять советов из бабушкиной тетради.

Посуду, безусловно, лучше мыть в горячей воде - она легче растворяет жир и уничтожает бактерии. Но как быть, если горячей воды нет и нагреть ее негде?

Издание УНИАН собрало несколько работающих способов, как быстро отмыть жир с посуды в холодной воде.

Казалось бы, холодная вода - не проблема для посуды, если есть моющее. Но даже средства для мытья посуды не всегда хороши в этой ситуации: в холодной воде они плохо «работают» и остаются на самой посуде. Поэтому, если нет горячей воды, посуду мыть лучше натуральными средствами.

Сода для мытья посуды

Первое, что приходит на ум - взять обычную пищевую соду. Так делали наши бабушки, а значит, это работает. Сода отлично справляется с жиром за счет того, что дает слабую щелочную реакцию. Нужно намочить посуду водой, посыпать содой и потереть, а после смыть.

Горчица для мытья посуды

Не хуже соды справляется с жиром горчичный порошок. Горчицу можно использовать точно так же, как соду, а можно добавить к порошку немного воды и приготовить густую пасту – такой пользоваться будет удобнее.

Мука для мытья посуды

Нет соды, нет горчицы - берите муку. Иногда советуют брать именно ржаную муку, но, как показывает практика, обычная пшеничная тоже вполне подойдет. Достаточно присыпать мукой жирную поверхность (мочить не нужно) и потереть ее - мука впитает в себя жир. После смойте все под водой.

Хозяйственное мыло для мытья посуды

Еще один вариант, как мыть посуду в холодной воде - использовать обычное хозяйственное мыло. Оно также имеет антибактериальное и обезжиривающее действие. Мылом можно намыливать губку, а можно измельчить его и растворить в воде.

Зола для мытья посуды

Непривычный способ мытья посуды и больше подходит для дачи, чем для квартиры, но вполне оправдан, если под рукой нет больше ничего подходящего. Зола работает так же, как и сода - это тоже щелочь. Немного золы нужно насыпать в жирную посуду и потереть, а потом хорошо смыть жир и грязь водой.

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