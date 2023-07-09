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Вслед за Крымским мостом взрывы прогремели в Ростовской области РФ

  • 9.07.2023, 14:52
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Вслед за Крымским мостом взрывы прогремели в Ростовской области РФ

Сообщается об атаке ракет и беспилотников.

В Ростовской области России около 12:00 9 июля сработала система ПВО. Там могли сбить беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

ТАСС со ссылкой на власти региона сообщает, что есть повреждения зданий, но пострадавших нет.

При этом Telegram-каналы и местных издания сообщают, что взрывы прогремели в городе Донецк Ростовской области. Глава администрации Роман Кураев заявил о том, что ПВО сработала со стороны Каменска по направлению так называемой «ЛНР».

Сообщается, что осколки предполагаемого сбитого дрона находят в различных районах Донецка.

Позже в Ростовской области РФ, как и в оккупированном Крыму, заявили о «сбитой ракете».

«Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется», – написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее глава российской «администрации» Крыма Сергей Аксенов заявил о сбитой крылатой ракете над Крымским мостом у Керчи.

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