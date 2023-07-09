«Белорусские Мальдивы»-2: как выглядят меловые карьеры под Любанью 1 9.07.2023, 15:00

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Уникальное место сравнили с «Мальдивами» под Волковыском.

Журналисты tochka.by оценили еще одну локацию с изумрудной водой недалеко от Слуцка, Солигорска и Любани. Сравнили с «Мальдивами» под Волковыском.

Яркая вода этих искусственных озер привлекает людей по умолчанию. После нескольких лет запрета недавно «белорусские Мальдивы» вблизи Волковыска разрешили посещать туристам.

Сделать это можно в формате официальной экскурсии, которую предлагает предприятие «Красносельскстройматериалы». Для удобства и инстаграмных фоток даже обустроили обзорную площадку.

Но это не единственное место, ставшее уникальным в результате промышленной деятельности человека. Похожие, но менее упоминаемые «голубые озера» есть под Любанью.

Местное предприятие 20 лет с 1979 года добывало мел для производства извести. Затем образовавшиеся карьеры оставили в покое, со временем они заполнились водой и заросли деревьями.

Как добраться до «голубых озер» под Любанью

Эти «Мальдивы» отличаются уже тем, что находятся ближе всего к Минску – примерно в 150 километрах. На автомобиле нужно ехать по трассе Р-23 через Слуцк, затем повернуть на дорогу Р-55 и преодолеть около 10 км по гравийке.

Главный ориентир – деревня Хотино. Озер всего два, и, как правило, впервые прибывшие попадают на то, что побольше – оно располагается ближе к дороге.

Купание запрещено по разным причинам

Как и в случае с карьерами у Красносельского, купаться в изумрудных озерах под Любанью запрещено. Хотя бы потому, что это технические водоемы. Берега здесь достаточно крутые и подвержены обвалам.

Глубина начинается практически сразу у берега. Местами она от 18 метров доходит до 30. Соответственно, перепады глубин и температур делают водоем коварным даже для уверенных в себе пловцов и прыгунов.

Таблички о запрете купания многих не останавливают, особенно под воздействием алкоголя, что опасно при отдыхе у любого водоема. Жертвами «голубых озер» становились даже местные жители, бросавшие самим себе вызов доплыть до другого берега.

Также безмерно отдыхающие отказываются беречь природу: разводят костры и оставляют после себя мусор. Это добавляет поводов ограничить посещение уникального места.

Но пока до такого не доходит. Если красносельские карьеры находятся на территории предприятия, то тут они стали частью измененного природного ландшафта.

Лучше сто раз увидеть

Чтобы оценить всю красоту еще одних «белорусских Мальдив», необязательно ставить целью искупаться. Это никак не усилит восприятие. Тем более что вода в них не соответствует требованиям санитарных норм и правил.

В 2017 году появилась информация, что любанские «голубые озера» взял в аренду на пять лет египетский инвестор. Речь шла о возможном появлении базы отдыха с гостевыми домиками, рестораном, баней и кемпингом. Но с тех пор ничего не изменилось.

Тем не менее яркое зрелище в окружении леса продолжает привлекать любителей «дикого отдыха» и путешествий по Беларуси.

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