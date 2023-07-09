Российские пропагандисты бьют тревогу из-за возвращения командиров «Азова» 1 9.07.2023, 15:08

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Армии РФ пророчат разгром.

Россия спустя сутки до сих пор не может прийти в себя после возвращения в Украину командиров полка «Азов».

Один из самых известных российских пропагандистов Сергей Мардан заявил, что Украина при поддержке Запада может сформировать во главе легендарными командирами мощную дивизию (численность дивизии - 20 000 человек), после чего бросить ее в бой против российской армии, передает dialog.ua.

По мнению Мардана, «Азов» сможет устроить разгром российским подразделениям, после чего российский тыл охватит внутренняя нестабильность и деморализация.

«Именно таким образом создается внутренняя нестабильность в тылу противника», - пишет российский пропагандист.

Украинские Telegram-каналы отреагировали на идею одобрительно, иронизируя над возмущением россиян. «Отличная идея! Передайте Залужному», - пишет Денис Казанский.

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