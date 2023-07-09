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Юрий Чиж вернул под свое управление главный актив семьи в России

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  • 9.07.2023, 15:14
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Юрий Чиж вернул под свое управление главный актив семьи в России

Ранее компанией владели дети опального бизнесмена.

В конце июня управляющей компанией «Белаз-Поморье» стала фирма «Парадигма». Она зарегистрирована месяцем ранее и является на 100% собственностью Юрия Чижа. Об этом сообщает Office Life.

Сама компания «БелАЗ-Поморье» принадлежит не бизнесмену, а его сыну Владимиру. Ранее Юрий Чиж рассказывал, что «семья воспользовалась ситуацией, пришла к управлению основной части компаний и сегодня категорически не видит моего участия в делах». Бизнесмен пообещал вернуть все, что ему принадлежит, но было оформлено на членов семьи.

«БелАЗ-Поморье» работает на российском рынке с 2010 года и специализируется на оказании услуг местным горнорудным компаниям по подготовке месторождений полезных ископаемых к разработке. Среди ее крупных последних заказчиков, например, была компания «Якутуголь» из группы «Мечел».

В 2017-м одним из совладельцев ООО «БелАЗ-Поморье» стала дочь Юрия Чижа Татьяна. К 2021 году она владела уже контрольной долей. Но в 2022-м вышла из бизнеса, уступив актив своему брату Владимиру Чижу. В настоящее время именно он является ключевым собственником «БелАЗ-Поморье», которую контролирует через компанию «ТМГ групп».

По итогам прошлого года выручка ООО «БелАЗ-Поморье» выросла на 106,7% и составила свыше $7 млн. Однако компания убыточна последние три года. В 2022-м чистый убыток сократился в два раза, но все равно принес Чижам минус почти на $1 млн.

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