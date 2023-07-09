Что будет, когда «калиновцы» зайдут в Беларусь 4 9.07.2023, 15:30

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Даже небольшой рейд будет иметь серьезные последствия.

Тема освобождения Беларуси добровольцами полка имени Кастуся Калиновского становится все более актуальной. Как показывают примеры сегодняшней войны РФ против Украины, рейды добровольцев независимо от их формата становятся серьезным ударом по диктаторским режимам.

Пример Белгородской области РФ показал, что любой рейд добровольцев

Об этом в интервью Studio X-97 рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Ведущий — Евгений Климакин.

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— После начала полномасштабного вторжения все чаще и чаще на территории Российской Федерации, на оккупированных территориях, мы слышим, как их называют россияне, «хлопки», взрывы, пожары. Понятно, что украинская разведка и спецслужбы не говорят, что это они, но понятно всем, каким образом это происходит. Стоит ли украинским спецслужбам похожую деятельность разворачивать активно на территории Беларуси?

— Безусловно стоит. Когда шел массированный ракетный обстрел украинских городов с территории Беларуси, мы говорили прямо: «Украина имеет право наносить ответные удары по военным объектам в Беларуси». Почему-то этого не происходило и сейчас, как ни странно, не происходит даже тех акций, которые мы видим сегодня в России. Хотя есть пример Белгородской области, и вот что он показал. Как только в Белгородскую области вошел Русский добровольческий корпус, оттуда были выведены ядерные боеголовки. Вот это прямой ответ на вопрос по поводу угроз с ядерным оружием на территории Беларуси, что можно сделать.

— Калиновцам стоит заходить?

— Калиновцы, нужно понимать, часть ВСУ. Конечно же, белорусские добровольцы, со многими из которых я встречалась, когда недавно была в Киеве, готовы идти в Беларусь, они и приехали в Украину воевать с надеждой, что следующей станет Беларусь. Потому что люди идут туда не только для того, чтобы помочь Украине, а чтобы впоследствии помочь своей собственной стране. Конечно же, решение о каких-либо акциях на территории Беларуси должно принимать руководство Украины.

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