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До +27°С ожидается в Беларуси в понедельник

  • 9.07.2023, 15:42
До +27°С ожидается в Беларуси в понедельник

Пройдут кратковременные дожди.

В понедельник, 10 июля, ночью местами по северу, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Ночью местами по северу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15°С, местами от +8 до +9°С, днем от +19 до +24°С, по юго-западу от +25 до +27°С.

Во вторник, 11 июля, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по юго-западу страны возможны кратковременные дожди. Ветер северной четверти слабый до умеренного. Ночью синоптики прогнозируют от +5 до +12°С, днем от +19 до +26°С.

В среду, 12 июля, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит от +5 до +12°С, днем от +22 до +27°С, в западных районах от +28 до +30°С.

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