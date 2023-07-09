Франция усилит военную поддержку Украины 9.07.2023, 15:56

Париж готовит новые поставки оружия.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью RFI заявила, что ее страна усилит военную поддержку Украины, и заверила, что Париж уже готовит новые поставки помощи.

Отвечая на вопрос, готова ли Франция продолжать поддерживать Украину в будущем, в частности путем предоставления наступательного оружия или подготовки пилотов, Колонна сказала: «Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться».

«Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета насущных потребностей, высказанных Украиной», – подчеркнула министр.

По ее словам, речь идет о том, чтобы в «очень краткосрочной перспективе помочь Украине защитить себя от российской агрессии, сосредоточивая особое внимание на противовоздушной обороне и артиллерии».

Кроме того, добавила Колонна, Франция вместе с рядом союзников работают над гарантиями безопасности для Украины, которые, вероятно, будут объявлены на саммите НАТО в Вильнюсе. Глава французского МИД подчеркнула, что гарантии безопасности будут предоставлены Украине не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в Альянс.

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