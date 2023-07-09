Мятеж Пригожина: спецоперация против спецоперации? Владимир Горбач

9.07.2023, 16:12

История еще не завершена и еще будет продолжение через несколько месяцев.

После сенсационных событий в глубоком тылу Российской Федерации мы до сих пор так и не получили правдивого ответа на вопрос, что это было.

Разнообразные информированные люди, а также притворяющиеся информированными в один голос предсказывают, что эта история еще не завершена и еще будет продолжение через несколько месяцев. То есть, марш Пригожина нужно воспринимать не как редкое событие, казус, инцидент, а как часть более широкого процесса. Как фрагмент общей картины, а не как отдельную картину. И персонажи на ней тоже не столь отдельные и самодостаточные, как о них рассказывают.

С тем, что выступление группировки Вагнера было не спонтанным, а заранее и хорошо подготовленным, по-военному спланированным и реализованным, согласятся все. Пригожин готовил информационный фон своего конфликта с министерством обороны и персонально с Шойгу и Герасимовым очень давно, постепенно наращивая эмоциональное напряжение и градус страстей. Драматургия этого конфликта предполагала в конце концов прямое столкновение, поэтому эта история и выглядит естественной, хотя для многих и неожиданной.

Разночтения начинаются не с того, как все началось, а с того, как все неожиданно оборвалось. Ибо в момент кульминации военного мятежа главный мятежник вдруг сошел со сцены. В этом отношении предложено несколько объяснений, от рационального (мятежник понял, что собранных сил недостаточно, чтобы взять Москву), через конспирологическое (сообщники мятежа в Москве предали самого мятежника), до иррационального (мятежники вдруг прозрели, что большое кровопролитие разрушит саму Россию).

Все эти объяснения исходят из того, что Пригожин и его вагнеровцы — это самостоятельная и самоуправляемая сила, которую ситуативно принудили к бунту. Конечно, каждый из нас имеет право в это поверить… Или не поверить и поискать ответы в более широком контексте общеизвестных событий и скрытых процессов. И предложить другую гипотезу, обладающую объяснительной силой.

Больше всего в событиях 24 июня нас заинтересовало появление фамилии Алексея Дюмина, как одного из тех, кто вел переговоры с мятежниками. Но кто он такой? Нынешний губернатор Тульской области известен широкой общественности как бывший телохранитель Путина, сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО). Но если присмотреться лучше, можно узнать, что он возглавлял Силы специальных операций (ССО) в 2014-2015 годах и даже стал Героем России за захват Крыма. Да-да, «зеленые человечки» – это ССО, а Крым – это спецоперация.

Нынешние руководители России — как правило, выходцы из спецслужб, где, как известно, бывших не бывает. Их образ мышления – конспирология, а способ деятельности – спецоперации. Ну, или «активные меры» как их составляющие. Поэтому неудивительно, что уже полуторагодовая война с Украиной у них до сих пор называется спецоперацией, хотя и военной.

А что, если мятеж ЧВК Вагнера – это активные мероприятия в рамках какой-то спецоперации?

В сегодняшнем медиапространстве как только не называли Пригожина: и владельцем, и основателем, и финансистом ЧВК Вагнера, предводителем и даже командиром… Но, по сути, его роль была другой – топ-менеджер, организатор бизнес-процессов. Нанятый человек, допущенный к интимной тайне – информации о настоящих владельцах и держателе (хранителе) их богатств.

Дело в том, что так называемая частная военная компания Вагнера – совсем не частная. И Вагнер — это не Пригожин, это позывной настоящего первого командира – Дмитрия Уткина, он есть на фото с Путиным на приеме в Кремле.

Как отдельная структура это подразделение создавалось еще в 2013 году из офицеров спецназа военной разведки и проходило слаживание на полигоне Молькино в Ростовской области. По некоторым данным, это полигон ССО Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального штаба ВС РФ. Следовательно, это нелегальный спецназ для тайных операций, прокси-войн и операций под чужим флагом, прежде всего за пределами РФ. Чтобы российское государство не несло за его деятельность формальную ответственность.

Почему тогда возник конфликт с начальником генерального штаба и министром обороны? Потому что ГУ ГШ (военная разведка) – это отдельное государство в государстве. А ССО – это отдельное правительство в государстве ГШ. Российская матрешка как структурная модель, где видимая межведомственная конкуренция заменяется невидимой внутриведомственной.

Как известно, ССО как отдельный вид войск предусматривает, помимо сугубо силового компонента, спецназа, еще и информационный для проведения ИПСО (информационно-психологических операций). И здесь мы вспоминаем о «фабрике троллей» из Ольгино, городка под Санкт-Петербургом. Она появилась в то же время, что и ЧВК Вагнера - в 2014 году как «Агентство интернет-исследований», контроль над которым публично признал позже Евгений Пригожин. Именно это подразделение обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в В 2016 году и не только, а затем на этой базе было создано РИА ФАН («Федеральное агентство новостей») и целый медиахолдинг «Патриот» (после мятежа прекратил существование).

Итак, и ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, и РИА ФАН Евгения Пригожина – это все структуры ССО РФ. Потому и переговоры с ними вроде бы вел их бывший командир – Алексей Дюмин. Но не только он… Нет, участие Лукашенко, о котором он сам рассказал, тоже было, но его роль была вспомогательной, а не определяющей. Кто-то из переговорщиков придумал вывести Пригожина с вагнеровцами за пределы российской юрисдикции – вот и обратились к Лукашенко. Параллельно были сообщения о телефонных разговорах Путина с лидерами Казахстана, Узбекистана и даже Армении (как членами ОДКБ). Возможно, что с той же просьбой.

Смотрим на ССО и видим ФСБ. Силами ССО могут командовать только представители спецслужб. Генерал ФСО Дюмин в 2014-2015 годах был одновременно заместителем начальника ГРУ и командующим ССО. В 2015-2016 годах являлся заместителем министра обороны, стал генерал-полковником.

В ССО его заменил генерал-лейтенант Александр Матовников из подразделения «Альфа» (спецназ ФСБ), руководивший ССО с 2015 по 2018 годы. Сегодня он является заместителем главнокомандующего сухопутными войсками ВС РФ.

А биография нынешнего (с 2018 года) командующего ССО генерал-майора Валерия Флюстикова вообще покрыта завесой тьмы. Военные его почти не знают, поэтому можно предположить, что он тоже выходец из ФСБ.

Настоящим лидером эфэсбэшников (и координатором спецслужб) сегодня является секретарь совета национальной безопасности и обороны РФ генерал армии Николай Патрушев, фамилия которого также упоминается среди переговорщиков с Пригожиным.

«Переговорщики» – это те, кто «спас Россию от гражданской войны», а режим Путина – от стремительного краха. Это главные бенефициары мятежа и его нейтрализации. Это сродни бизнес-модели некоторых «юристов» – создавать проблему и зарабатывать на ее решении.

Похоже, это была действительно спецоперация. И зря, что ФСБ (руководитель – тоже генерал армии Александр Бортников) выглядит в ней непривлекательно – именно она должна была не допустить мятежа, но облажалась… Цели спецоперации были важнее пятен на репутации этого ведомства.

А о целях можно судить по ее целевым аудиториям и полученным результатам.

Первым, на кого была направлена спецоперация, является Путин. И, похоже, она его испугала. Буквально за сутки существенно ослаблен политический капитал Путина, имиджевый удар нанесен в самую сердцевину. Сильный лидер, начинавшийся с фразы «будем мочить в сортире» (террористов) закончился. Лидер уже воспринимается старым, слабым и нерешительным. Но еще живым.

Вторая цель – война, или так называемая военная спецоперация. Спецоперация против спецоперации – такова нынешняя российская политическая реальность. Пригожин накануне и в ходе своего мятежа («активных мер») четко сформулировал и технологически запустил в эфир (информационное пространство) месседжи о неоправданности, беспричинности этой войны, описанной как спецоперация будто бы Шойгу с Герасимовым (минобороны), а не ФСБ. Иными словами, мятеж Пригожина был направлен на делегитимизацию войны в общественном сознании россиян. Цель еще не достигнута, но вопрос уже задан.

Третья цель внешняя.

В ходе мятежа вагнеровцы методично блокировали военные объекты в направлении своего продвижения в Москву, среди которых мог оказаться и «Воронеж-45» – аэродром стратегической авиации под Борисоглебском с хранилищем ядерных боеприпасов. Нам неизвестно, что там действительно происходило на земле, но информационное пространство на Западе сразу заштормило. Ударную волну усилили даже твитом экс-президента Дмитрия Медведева, который намекал на захват ядерного оружия бандитами, а значит, в угрозу всему миру, а не только Кремлю.

И Запад среагировал немедленно. Даже официально сообщили о своих контактах с руководством РФ на этот счет. Не исключено, что на переговорщиков (мятежников?) повлияло среди прочего и вмешательство США. Целью этой ИПСО было испугать Запад и вызвать его на прямые переговоры. Результат – Запад встревожен, но еще недостаточно напуган.

Ну, и общая картина этой спецоперации, которая еще продлится от одних «активных мер» к другим, вырисовывается так: группа влиятельных генералов российских спецслужб осознает бесперспективность продолжения горячей фазы войны с Украиной и гибридной или «холодной» войны с Западом. Выходу из тупика мешает неуклюжая фигура Путина. Мало того, что он обвинен в военных преступлениях и с ним не хотят вести переговоры, он сам не хочет признавать свою ошибку и будет продолжать войну, сколько сможет. Иначе ему невозможно объяснить и себе, и россиянам, зачем погибло столько людей?

И в ходе войны, и в ходе этой спецоперации выяснилось, что современная Россия – Российская Федерация не может не только достичь объявленных целей, но и стоит на пороге собственного краха с перспективой превратиться в failed state (несостоятельное государство). На территорию РФ уже не только перенесены «африканские практики» ЧВК Вагнера, но и начался процесс «донбассизации» самой России.

Поэтому еще один вооруженный мятеж РФ может не выдержать. Путина будут устранять от реальной власти и заставлять добровольно отказаться от символической. Но постепенно, через институт «преемника». А с этим могут возникнуть проблемы.

Потому это точно не конец. To be continued.

Владимир Горбач, eurasiatransformation.institute

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