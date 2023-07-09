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В Германии мошенник нажился на старых белорусских деньгах

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  • 9.07.2023, 16:24
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В Германии мошенник нажился на старых белорусских деньгах

Это как минимум второй случай за последнее время.

В Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, полиция разыскивает мошенника, который выменивает у местных водителей белорусские банкноты старого образца на евро.

Сообщается о том, что 29 июня поздно вечером 20-летний местный мужчина ехал на машине из города Фридинген в коммуну Буххайм и остановился по просьбе голосовавшего на обочине мужчины. Рядом с ним на гравийной площадке стояли три машины с восточноевропейскими номерами — синий Volkswagen, серый Volkswagen и черный BMW - и несколько человек, в том числе женщины и дети.

Голосовавший мужчина на английском объяснил, что он болгарин и попал с семьей в затруднительное положение — мол, деньги у него есть, но обменять возможности нет, так как до города с обменником он не доедет, нужны деньги на бензин и еду. Отзывчивый немецкий водитель поехал с мошенником к банкомату, снял со своего счета и передал ему несколько сотен евро в обмен на 1300 болгарских левов. Но впоследствии выяснилось, что это были на самом деле вышедшие из употребления в 2016 году белорусские рубли, их стоимость эквивалентна нынешним 13 копейкам.

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