«Вытянув из воды карпа весом 15 килограммов, уже сложно остановиться» 1 9.07.2023, 16:34

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Как житель Барановичей охотится на карпов-гигантов.

Михаилу Мойсею 61 год. Он – карпфишер со стажем. О своем увлечении, самом крупном улове и отношении к пьянству на рыбалке Михаил рассказал BAR24.

«До сих пор помню свою первою удочку»

Рыбалка увлекла Михаила с раннего детства. Каждое лето он отправлялся в деревню к родственникам, где, сидя на берегу озера, поначалу просто часами наблюдал за поплавками рыбаков, а затем и сам решил попробовать удить рыбу.

— До сих пор помню свою первою удочку: кусок лески да поплавок из гусиного пера. Возьмешь ведерко и идешь к озеру – красота! – вспоминает рыболов.

По словам Михаила, в рыбалку он влюбился из-за атмосферы и умиротворенности процесса. Ну и азарт, конечно, тоже подкупал.

— Наловишь карасиков, набросаешь в ведро и несешь домой. Помню, моя тетя часто смотрела на улов и говорила: «Ну вот и что мне с ними делать?». Что делать, я и сам в то время не понимал. Коты, во всяком случае, были довольны, — смеется мужчина.

Шли годы, Михаил взрослел, а вместе с ним «взрослела» и его любовь к рыбной ловле.

— Менялся я, менялась и рыбалка. Деревянную удочку заменила покупная. В советское время купить хорошую оснастку было сложно. Поплавки, да и другую оснастку, приходилось делать самому. Здорово выручали знакомства. Крепкую, качественную леску, к примеру, привозили из ГДР, — рассказывает мужчина.

Со временем Михаил настолько преуспел в своем рыболовном мастерстве, что начал участвовать в соревнованиях.

— В Барановичах промежуточные соревнования в СССР проводились на озере Гать. Занявших первые три места организаторы отправляли на областные соревнования в Брест, а дальше по такой же схеме — на республиканские соревнования. У меня немало грамот и сувениров с рыболовных состязаний, — рассказывает рыбак.

«Жена очень любит рыбалку, в этом смысле мне повезло»

Около 10 лет назад от традиционной рыбалки Михаил перешел на довольно причудливый и неизвестный многим вид ловли рыбы – карпфишинг. Это вид трофейной ловли карпа, главный принцип которого: «Поймал — отпусти».

— Для меня переход к такой рыбалке был абсолютно логичным и осознанным. Карпфишинг подразумевает ловлю большой рыбы ради спортивного интереса. Вытянув из воды карпа весом 15 килограммов, уже сложно остановиться: хочется словить рыбу еще крупнее, устанавливая новые и новые рекорды, — объясняет рыболов.

– На эту рыбалку я без раздумий променял бы отдых у моря.

Как правило, на рыбалку Михаил отправляется по выходным либо во время отпуска. Его постоянной спутницей в этом деле является супруга.

— Жена очень любит рыбалку, она во всем мне помогает: в этом смысле мне сильно повезло. Некоторые уезжают рыбачить, чтобы отдохнуть от семьи, а у меня в этом плане – полная идиллия. И мне интересно, и моей супруге, — отмечает мужчина.

«Это же столько котлет уплыло»

Ловлю карпа рыболов сравнивает с поединком: стоя на берегу, нужно одолеть сильную рыбу, которая неудержимо тянет леску. Чтобы одержать победу, нужно знать стратегию этой борьбы, понимать и чувствовать рыбу.

Сам процесс ловли, по словам Михаила, длится в среднем 15-20 минут.

— После того, как рыба поймана, я аккуратно достаю из нее крючок, карп помещается в мат – специальную люльку – и взвешивается. Жена устраивает фотосессию, я обрабатываю ранку антисептиком, целую рыбу и отпускаю ее обратно в водоем, — увлеченно рассказывает Михаил.

Рыбак отмечает, что характер у рыб, как и у людей, разный. Иногда карп неподвижно лежит, а порой так и наровит вырваться.

За сезон, по словам рыболова, удается словить около 500-600 килограммов рыбы. Личный рекорд Михаила – карп весом 20 кг.

Когда другие рыболовы узнают, какую крупную рыбу Михаил отпускает, сильно недоумевают. Мол, «это же столько котлет уплыло».

— Я уже привык к подобным удивлениям. Люди банально не могут понять, что нужно любить и уважать живое. К этому нужно придти, — рассуждает рыболов. — Для некоторых рыбалка – это просто повод выпить. Отношусь к такому досугу резко негативно. Ловишь рыбу – лови, а пьянкам на водоемах не место! Это лишний шум, который пугает рыбу и доставляет дискомфорт другим рыбакам.

В планах у Михаила – ставить новые рекорды. В том, что преодолеет рубеж в 20 кг, рыболов уверен. Говорит, это лишь вопрос времени. Тем, кто пожелает последовать его примеру, мужчина советует как следует взвесить все «за» и «против».

— Карпфишинг – это недешево. Оснастка и расходные материалы стоят серьезных денег, и далеко не всегда китайское оборудование может быть хорошей альтернативой. Многие амбициозные люди теряют свой пыл, когда понимают, каких вложений требует это увлечение, — говорит Михаил. – Для начала я советую просто съездить с кем-нибудь за компанию и понаблюдать за процессом со стороны, а уже после сделать вывод и принять решение.