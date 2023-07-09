закрыть
9 июля 2023, воскресенье, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Вытянув из воды карпа весом 15 килограммов, уже сложно остановиться»

1
  • 9.07.2023, 16:34
  • 3,448
«Вытянув из воды карпа весом 15 килограммов, уже сложно остановиться»

Как житель Барановичей охотится на карпов-гигантов.

Михаилу Мойсею 61 год. Он – карпфишер со стажем. О своем увлечении, самом крупном улове и отношении к пьянству на рыбалке Михаил рассказал BAR24.

«До сих пор помню свою первою удочку»

Рыбалка увлекла Михаила с раннего детства. Каждое лето он отправлялся в деревню к родственникам, где, сидя на берегу озера, поначалу просто часами наблюдал за поплавками рыбаков, а затем и сам решил попробовать удить рыбу.

— До сих пор помню свою первою удочку: кусок лески да поплавок из гусиного пера. Возьмешь ведерко и идешь к озеру – красота! – вспоминает рыболов.

По словам Михаила, в рыбалку он влюбился из-за атмосферы и умиротворенности процесса. Ну и азарт, конечно, тоже подкупал.

— Наловишь карасиков, набросаешь в ведро и несешь домой. Помню, моя тетя часто смотрела на улов и говорила: «Ну вот и что мне с ними делать?». Что делать, я и сам в то время не понимал. Коты, во всяком случае, были довольны, — смеется мужчина.

Шли годы, Михаил взрослел, а вместе с ним «взрослела» и его любовь к рыбной ловле.

— Менялся я, менялась и рыбалка. Деревянную удочку заменила покупная. В советское время купить хорошую оснастку было сложно. Поплавки, да и другую оснастку, приходилось делать самому. Здорово выручали знакомства. Крепкую, качественную леску, к примеру, привозили из ГДР, — рассказывает мужчина.

Со временем Михаил настолько преуспел в своем рыболовном мастерстве, что начал участвовать в соревнованиях.

— В Барановичах промежуточные соревнования в СССР проводились на озере Гать. Занявших первые три места организаторы отправляли на областные соревнования в Брест, а дальше по такой же схеме — на республиканские соревнования. У меня немало грамот и сувениров с рыболовных состязаний, — рассказывает рыбак.

«Жена очень любит рыбалку, в этом смысле мне повезло»

Около 10 лет назад от традиционной рыбалки Михаил перешел на довольно причудливый и неизвестный многим вид ловли рыбы – карпфишинг. Это вид трофейной ловли карпа, главный принцип которого: «Поймал — отпусти».

— Для меня переход к такой рыбалке был абсолютно логичным и осознанным. Карпфишинг подразумевает ловлю большой рыбы ради спортивного интереса. Вытянув из воды карпа весом 15 килограммов, уже сложно остановиться: хочется словить рыбу еще крупнее, устанавливая новые и новые рекорды, — объясняет рыболов.

– На эту рыбалку я без раздумий променял бы отдых у моря.

Как правило, на рыбалку Михаил отправляется по выходным либо во время отпуска. Его постоянной спутницей в этом деле является супруга.

— Жена очень любит рыбалку, она во всем мне помогает: в этом смысле мне сильно повезло. Некоторые уезжают рыбачить, чтобы отдохнуть от семьи, а у меня в этом плане – полная идиллия. И мне интересно, и моей супруге, — отмечает мужчина.

«Это же столько котлет уплыло»

Ловлю карпа рыболов сравнивает с поединком: стоя на берегу, нужно одолеть сильную рыбу, которая неудержимо тянет леску. Чтобы одержать победу, нужно знать стратегию этой борьбы, понимать и чувствовать рыбу.

Сам процесс ловли, по словам Михаила, длится в среднем 15-20 минут.

— После того, как рыба поймана, я аккуратно достаю из нее крючок, карп помещается в мат – специальную люльку – и взвешивается. Жена устраивает фотосессию, я обрабатываю ранку антисептиком, целую рыбу и отпускаю ее обратно в водоем, — увлеченно рассказывает Михаил.

Рыбак отмечает, что характер у рыб, как и у людей, разный. Иногда карп неподвижно лежит, а порой так и наровит вырваться.

За сезон, по словам рыболова, удается словить около 500-600 килограммов рыбы. Личный рекорд Михаила – карп весом 20 кг.

Когда другие рыболовы узнают, какую крупную рыбу Михаил отпускает, сильно недоумевают. Мол, «это же столько котлет уплыло».

— Я уже привык к подобным удивлениям. Люди банально не могут понять, что нужно любить и уважать живое. К этому нужно придти, — рассуждает рыболов. — Для некоторых рыбалка – это просто повод выпить. Отношусь к такому досугу резко негативно. Ловишь рыбу – лови, а пьянкам на водоемах не место! Это лишний шум, который пугает рыбу и доставляет дискомфорт другим рыбакам.

В планах у Михаила – ставить новые рекорды. В том, что преодолеет рубеж в 20 кг, рыболов уверен. Говорит, это лишь вопрос времени. Тем, кто пожелает последовать его примеру, мужчина советует как следует взвесить все «за» и «против».

— Карпфишинг – это недешево. Оснастка и расходные материалы стоят серьезных денег, и далеко не всегда китайское оборудование может быть хорошей альтернативой. Многие амбициозные люди теряют свой пыл, когда понимают, каких вложений требует это увлечение, — говорит Михаил. – Для начала я советую просто съездить с кем-нибудь за компанию и понаблюдать за процессом со стороны, а уже после сделать вывод и принять решение.

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец