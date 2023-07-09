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Рютте передал королю Нидерландов заявление об отставке

  • 9.07.2023, 16:48
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Рютте передал королю Нидерландов заявление об отставке

В Нидерландах распалась правящая коалиция.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил короля Виллема-Александра, чтобы подать заявление об отставке своей четырехпартийной коалиции.

Об этом сообщает Associated Press.

Король Нидерландов Виллем-Александр вернулся с семейного отдыха в Греции, чтобы встретиться с Рютте, который приехал во дворец, чтобы объяснить политический кризис, свергнувший его правительство.

Встреча короля Нидерландов и Рютте длилась более часа.

Премьер отказался отвечать на вопросы журналистов, когда он уезжал со встречи, лишь заявив, что переговоры с монархом носили частный характер.

При этом Рютте согласился возглавить временное правительство до новых выборов, которые ожидаются в середине ноября.

В Нидерландах распалась правящая коалиция, поскольку ее члены не смогли договориться о том, как реформировать систему предоставления убежища. В связи с этим премьер-министр Марк Рютте подал в отставку.

Рютте занимает должность премьера с 2010 года, что является самым большим для Нидерландов сроком. Нынешнее правительство для него четвертое.

Предположительно, новые парламентские выборы пройдут в течение 90 дней.

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