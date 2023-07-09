Сколько стоят ягоды в Минске, Бресте и Барановичах 9.07.2023, 16:53

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Где дешевле?

Июль — сезон самых разных ягод: на прилавках черешня, черника, малина, смородина, голубика — на любой вкус и цвет. BAR24 оценил, сильно ли разнятся цены в Барановичах, на столичной «Комаровке» и на центральном рынке Бреста.

Издание отмечает, что разбежка в стоимости садовых и лесных ягод оказалась весьма ощутимой. В Минске цены практически на все позиции оказались заметно выше.

Взять хотя бы чернику. На главном рынке Барановичей — «Универсальном» на 7 июля цена за 1 литр черники составляет 6 рублей. В Бресте — 5−6 рублей. Тот же литр черники в Минске стоит 9,9 рубля.

Практически в 2,5 раза дороже продают на «Комаровке» и красную смородину — 4,9 руб. за литр. В Барановичах за такой же объем этой ягоды просят 2 рубля.

Цена за кило клубники на рынке нашего города стартует от 7 руб. В Бресте клубнику продают по 6−8,5 руб. А в столице минимальная цена за кило — 9,9 руб.

Дешевле в Барановичах малина: за килограмм просят 8 рублей. На «Комаровке» килограммовая упаковка этой ягоды стоит от 8,9 руб. А на центральном рынке в Бресте цена еще выше — 13 руб.

Выгоднее покупать в столице черешню. Здесь на рынке за литр просят от 7 рублей. В Барановичах цена на нее стартует от 8 рублей. А вот в Бресте кило этой ягоды обойдется вдвое дороже — 15 рублей.

За голубикой стоит ехать либо в Минск, либо в Брест. На «Комаровке» килограмм голубики можно купить за 13 руб. На рынке в Бресте — за 7−11 руб. А в Барановичах за нее просят 15−16 руб.

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