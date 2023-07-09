Резников показал новую украинскую станцию разведки
- 9.07.2023, 17:06
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РПС-7 «Ингул» способна обнаруживать вражеские цели на большом расстоянии.
Украинские военные проводят испытания новой станции радиоэлектронной разведки РПС-7 Ингул, способной обнаруживать вражеские системы ПВО и самолеты на большом расстоянии. Об этом 9 июля сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
«РПС-7 Ингул – инновационная станция радиоэлектронной разведки украинского производства. Она способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии», - отметил он.
По словам главы Минобороны, получение этой информации критически важно для украинской артиллерии, преследующей российскую военную технику.
Сейчас мобильная станция, которую Резников назвал «мини-Кольчуга», проходит испытание, а впоследствии станет на вооружение.