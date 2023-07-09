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На освобожденных окрестностях Бахмута эксгумировали десятки тел

  • 9.07.2023, 17:25
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На освобожденных окрестностях Бахмута эксгумировали десятки тел

Большинство из них — россияне.

За пять дней на освобожденных окрестностях Бахмута удалось эксгумировать более 80 тел. Большинство из них — россияне.

Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасс. Реалии».

«85 останков за 5 дней эксгумировали. Среди них установили трех украинских бойцов и 52 российских», - говорилось в сообщении.

На некоторых телах русских военных нашли белые и красные браслеты — они свидетельствуют о наличии инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ и туберкулеза. У одного из бойцов был шеврон ЧВК «Вагнер», у другого — акт принятия часов, выданный исправительной колонией.

По данным «Донбасс. Реалии», эксгумация происходила под обстрелами российских войск. Останки принадлежат людям, погибшим, ориентировочно, в феврале-марте этого года.

После экспертиз тела российских военных обменяют на тела украинских бойцов

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