На освобожденных окрестностях Бахмута эксгумировали десятки тел
- 9.07.2023, 17:25
- 3,044
Большинство из них — россияне.
За пять дней на освобожденных окрестностях Бахмута удалось эксгумировать более 80 тел. Большинство из них — россияне.
Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасс. Реалии».
«85 останков за 5 дней эксгумировали. Среди них установили трех украинских бойцов и 52 российских», - говорилось в сообщении.
На некоторых телах русских военных нашли белые и красные браслеты — они свидетельствуют о наличии инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ и туберкулеза. У одного из бойцов был шеврон ЧВК «Вагнер», у другого — акт принятия часов, выданный исправительной колонией.
По данным «Донбасс. Реалии», эксгумация происходила под обстрелами российских войск. Останки принадлежат людям, погибшим, ориентировочно, в феврале-марте этого года.
После экспертиз тела российских военных обменяют на тела украинских бойцов