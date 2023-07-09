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Зеленский: На этой неделе есть за что быть благодарными нашим воинам

  • 9.07.2023, 17:34
Зеленский: На этой неделе есть за что быть благодарными нашим воинам

Президент Украины прокомментировал ситуацию на фронте.

На этой неделе украинцам есть за что быть благодарными Вооруженным силам Украины. В частности, воинам третьей отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады и десантникам «Восьмидесятки».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На Таврическом направлении, как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники «Семьдесятдевятки», артиллеристы 55-й отдельной бригады «Запорожская Сечь», 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада... Хочу поблагодарить вас», - заявил он.

Зеленский также особо отметил воина бригады «Запорожская Сечь» майора Владимира Гончарова.

«Спасибо, Владимир! Матрос Сергей Комар, 35-я отдельная бригада морской пехоты, — спасибо, Сергей! Солдат Алексей Лабенец, стрелок батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации. Спасибо, Алексей! Артиллеристы «Магуры», 47-й отдельной механизированной бригады, — майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамов. Спасибо, ребята», - заявил президент Украины.

Он также поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины.

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