Зеленский: На этой неделе есть за что быть благодарными нашим воинам
- 9.07.2023, 17:34
Президент Украины прокомментировал ситуацию на фронте.
На этой неделе украинцам есть за что быть благодарными Вооруженным силам Украины. В частности, воинам третьей отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады и десантникам «Восьмидесятки».
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«На Таврическом направлении, как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники «Семьдесятдевятки», артиллеристы 55-й отдельной бригады «Запорожская Сечь», 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада... Хочу поблагодарить вас», - заявил он.
Зеленский также особо отметил воина бригады «Запорожская Сечь» майора Владимира Гончарова.
«Спасибо, Владимир! Матрос Сергей Комар, 35-я отдельная бригада морской пехоты, — спасибо, Сергей! Солдат Алексей Лабенец, стрелок батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации. Спасибо, Алексей! Артиллеристы «Магуры», 47-й отдельной механизированной бригады, — майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамов. Спасибо, ребята», - заявил президент Украины.
Он также поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины.