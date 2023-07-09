Машина переехала 18-летнего парня, лежащего на дороге в Кировском районе 9.07.2023, 17:42

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Женщина-водитель скрылась с места ДТП.

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что 9 июля около 00.20 машина переехала 18-летнего пешехода в Кировском районе Могилевской области.

ДТП случилось на 88 километре автодороги Р-93 Могилев-Бобруйск. Каким образом он оказался лежащим на проезжей части, не уточняется. Однако известно, что водитель скрылся.

- В течение двух часов сотрудники милиции установили и задержали водителя - 61-летнюю женщину, - сообщили в пресс-службе МВД.

Женщина была за рулем автомобиля Kia. В МВД напомнили, что решение уехать с места происшествия — худший вариант развития событий. Современные технические возможности позволяют установить нарушителя, и остаться безнаказанным не получится. К тому же в случае, если водитель оставил человека в опасности, - это серьезное отягчающее обстоятельство и грозит уголовной ответственностью.

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