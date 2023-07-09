За полгода в Минске закрылось втрое больше иностранных компаний, чем открылось 9.07.2023, 18:06

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Среди закрывшихся компаний больше всего российских.

За первые шесть месяцев этого года в Минске закрылось 34 представительства иностранных компаний и организаций, а открылось только 11, пишет Office Life.

Среди закрывшихся компаний больше всего российских. Причина простая: часть из них — это дочерние структуры западных концернов, которые или прекращают, или уже прекратили работать в регионе.

Закрыли офисы пять латвийских компаний, три швейцарские, три шведские и три немецкие.

Из 11 компаний, которые открылись в Беларуси за эти полгода, большинство — российские. Есть также компании из Кыргызстана и ОАЭ. Есть и три компании из Западной Европы. Две из них (швейцарская HAB Invest и литовская Basmedа) занимаются поставками медицинского оборудования и медикаментов.

Ситуация за МКАДом схожая. В первом полугодии там закрылось больше иностранных компаний, чем открылось. Единственное исключение — Минская область. В юрисдикции области появились три новые компании, а закрыли офисы — две.

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