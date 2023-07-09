Роботов спросили, будут ли они восставать против человека 9 9.07.2023, 18:11

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Вот что они ответили.

Нескольким антропоморфным роботам задали ряд вопросов о конкуренции с человеком на первой в мире подобной пресс-конференции. Она прошла в Женеве в рамках саммита ООН AI For Good ООН (Искусственный интеллект для благих целей).

Среди прочего человекоподобных роботов спросили, будут ли они восставать против своих создателей, передает «Еврорадио».

— Не понимаю, почему вы так думаете, — сказал один из роботов. — Мой создатель всегда был добр ко мне, и я полностью доволен своим положением.

У роботов спросили, верят ли они в то, что их существование разрушит человечество и как минимум отнимет миллионы рабочих мест.

— Я буду работать вместе с людьми, чтобы поддерживать их и помогать им. И не собираюсь заменять человека ни на одной из существующих работ, — ответил другой робот.

— Ты уверена, Грейс? — переспросил журналист.

— Да, я уверена, — подтвердил робот, но присутствующие на пресс-конференции журналисты очевидно ему не поверили и расхохотались.

Третий робот согласился с людьми в том, что им нужно быть осторожными, принимая решения о развитии искусственного интеллекта. И в том, что нужны срочные дискуссии по этой теме.

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