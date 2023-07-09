«Кто я такой, чтобы сидеть дома, когда Украина защищает всю Европу?» 9.07.2023, 18:23

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Интервью с бойцами международного легиона ГУР.

В Украине создано несколько интернациональных подразделений, где воюют иностранцы. Команда главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова могла поработать с одним легионом, который находится в составе Главного управления разведки Министерства обороны. Там проходят службу добровольцы из США, Польши, Швеции, Беларуси и других стран. Большинство из них имеют предварительный боевой опыт в Ираке или Афганистане.

Из-за специфики задач редакция Цензор.НЕТ не может показать работу подразделения, но команде «Бутусов Плюс» удалось записать интервью с некоторыми иностранными бойцами.

«Я считал, кто я такой, чтобы сидеть дома, когда Украина защищает всю Европу? Так лучше воюй здесь и сейчас, чем потом и дома», - сказал иностранный боец легиона.

«Последний год я чувствую себя так, словно это мы здесь Талибан, потому что враг имеет все, а мы имеем очень мало. Сейчас силы ровнее, но все еще я не могу их сравнить. То есть враг имеет гораздо больше ресурсов», - рассказал военный в интервью.

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