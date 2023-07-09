закрыть
9 июля 2023, воскресенье, 19:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Кто я такой, чтобы сидеть дома, когда Украина защищает всю Европу?»

  • 9.07.2023, 18:23
  • 3,430
«Кто я такой, чтобы сидеть дома, когда Украина защищает всю Европу?»

Интервью с бойцами международного легиона ГУР.

В Украине создано несколько интернациональных подразделений, где воюют иностранцы. Команда главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова могла поработать с одним легионом, который находится в составе Главного управления разведки Министерства обороны. Там проходят службу добровольцы из США, Польши, Швеции, Беларуси и других стран. Большинство из них имеют предварительный боевой опыт в Ираке или Афганистане.

Из-за специфики задач редакция Цензор.НЕТ не может показать работу подразделения, но команде «Бутусов Плюс» удалось записать интервью с некоторыми иностранными бойцами.

«Я считал, кто я такой, чтобы сидеть дома, когда Украина защищает всю Европу? Так лучше воюй здесь и сейчас, чем потом и дома», - сказал иностранный боец легиона.

«Последний год я чувствую себя так, словно это мы здесь Талибан, потому что враг имеет все, а мы имеем очень мало. Сейчас силы ровнее, но все еще я не могу их сравнить. То есть враг имеет гораздо больше ресурсов», - рассказал военный в интервью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец