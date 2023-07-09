Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла на чемпионат мира 1 9.07.2023, 18:53

Белорусские футболисты обыграли в стыковом матче Францию.

Белорусские футболисты обыграли в стыковом матче Францию со счетом 3:1. После крупных побед над Турцией, Данией и Швейцарией сборная завоевала путевку на чемпионат мира.

Сборная Беларуси уже играла в финальных турнирах чемпионата мира — в 2019 и 2021 годах.

Нынешний чемпионат по пляжному футболу пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 15 по 25 февраля 2024 года.

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