Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла на чемпионат мира

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла на чемпионат мира1
- 9.07.2023, 18:53
Белорусские футболисты обыграли в стыковом матче Францию.
Белорусские футболисты обыграли в стыковом матче Францию со счетом 3:1. После крупных побед над Турцией, Данией и Швейцарией сборная завоевала путевку на чемпионат мира.
Сборная Беларуси уже играла в финальных турнирах чемпионата мира — в 2019 и 2021 годах.
Нынешний чемпионат по пляжному футболу пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 15 по 25 февраля 2024 года.