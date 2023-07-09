Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 9.07.2023, 19:13

С начала суток произошло уже 27 боевых столкновений.

Российские захватчики сосредоточили свои силы на четырех направлениях. С начала суток произошло уже 27 боевых столкновений.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Атаки врага

В течение суток враг нанес 27 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов. В частности, это Винторовка, Искрисковщина, Ястребиное Сумской области и Уды, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречное, Купянск и Кисловка.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Спирного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спирного в Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Берестовое, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Васильевка Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Марково, Богдановка, Хромовое и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новокалиново, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Елизаветовка и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Ровнополя и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого в Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Новодаровка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Луганской области. Так, в городе Старобельск, российские оккупанты выдали карточки резидентов российской федерации со сроком действия 3 месяца всем работникам местной многопрофильной больницы, которые не получили российского паспорта.

При этом гражданам Украины угрожают, что в случае неполучения в этот срок российских документов их депортируют с временно оккупированной территории с конфискацией жилья.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

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