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Ни в одном районе Беларуси больше нет запрета на посещение лесов

  • 9.07.2023, 19:14
Ни в одном районе Беларуси больше нет запрета на посещение лесов

Красной зоны больше на карте.

Запрет на посещение лесов вводили в отдельных районах из-за засушливой и жаркой погоды. Сейчас леса во всех районах открыты для посетителей.

Красной зоны больше на карте лесов нет.

При этом в 44 районах действуют ограничения на посещения лесов. Больше всего таких районов (17) — в Гродненской области. На Витебщине ограничения есть в 11 районах, на Брестчине — в 8, на Гомельщине — в 5. В Могилевской области таких районов 2, а в Минской — 1.

Ограниченное посещение значит, что, например, за грибами и ягодами ходить разрешается, а вот разводить костер и заезжать на механическом транспорте нельзя.

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