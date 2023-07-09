Ни в одном районе Беларуси больше нет запрета на посещение лесов
- 9.07.2023, 19:14
Красной зоны больше на карте.
Запрет на посещение лесов вводили в отдельных районах из-за засушливой и жаркой погоды. Сейчас леса во всех районах открыты для посетителей.
Красной зоны больше на карте лесов нет.
При этом в 44 районах действуют ограничения на посещения лесов. Больше всего таких районов (17) — в Гродненской области. На Витебщине ограничения есть в 11 районах, на Брестчине — в 8, на Гомельщине — в 5. В Могилевской области таких районов 2, а в Минской — 1.
Ограниченное посещение значит, что, например, за грибами и ягодами ходить разрешается, а вот разводить костер и заезжать на механическом транспорте нельзя.