Водитель автобуса из Беларуси, который перевернулся в Польше, рассказал, что стало причиной ДТП 9.07.2023, 19:37

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Травмы различной степени тяжести получили 11 пассажиров.

Водителю перевернувшегося возле польского города Тересполь автобуса предъявили обвинение в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщило местное издание bp24.pl.

Авария произошла 5 июля недалеко от пункта пропуска на польско-белорусской границе. По предварительным данным, 30-летний гражданин Беларуси, управлявший рейсовым автобусом Брест — Варшава, неправильно оценил дорожную обстановку и выбрал неверную скорость движения. На повороте он не справился с управлением, и автобус перевернулся. Травмы различной степени тяжести получили 11 пассажиров.

Водитель был трезв. 7 июля ему было предъявлено обвинение. В беседе с польскими следователями водитель рассказал, что причиной ДТП стала спешка. По его словам, поторопиться его попросили опаздывающие пассажиры.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Наказание белорусскому водителю определит польский суд.

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