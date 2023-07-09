Зеленский провел совещание на Волыни 9.07.2023, 19:46

О чем шла речь.

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Волынскую область провел координационное совещание по социально-экономической и безопасности ситуации в западном регионе, информирует пресс-служба президента.

«Здесь, в Луцке, в замке Любарта, провел сегодня длительное совещание по ситуации в регионе: безопасность, ситуация на границе, ситуация в приграничных районах соседней Беларуси… Приоритет – укрепление каждой области, всей нашей северной границы. Были доклады военных, правоохранителей, местной власти. Проанализировали подготовку и обеспечение наших сил обороны и безопасности, соответствующих подразделений на Волыни. Был доклад по социальной ситуации в области, потребностям людей. Энергетика, обеспечение водой, бюджетное обеспечение - и для людей, и для социальной сферы. Состояние укрытий. Рабочие места в области. Государство максимально поддерживает и будет поддерживать», – отметил президент.

На совещании начальник Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко проинформировал об обустройстве фортификационных и оборонных инженерных сооружений, а также о социально-экономической ситуации в области. Командующий ОУВ «Волынь» Владимир Миронюк рассказал об обстановке в зоне оперативной ответственности.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложил о мерах по усилению защиты украинско-белорусского участка государственной границы на территории Волынской области.

Луцкий городской голова Игорь Полищук проинформировал участников совещания об обеспечении жизнедеятельности города и об оборонных мероприятиях в условиях военного положения.

Кроме того, была заслушана информация генерального директора ГП «Леса Украины» Юрия Болоховца о результатах деятельности предприятия за I полугодие 2023 года.

Также во время совещания речь шла о криминогенной и оперативной обстановке в Волынской области.

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