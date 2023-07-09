Более 1200 граждан выступили против проекта застройки нового жилого района Зеленый Бор в Минске 2 9.07.2023, 19:56

3,394

Все их замечания чиновники отвергли.

Общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории нового жилого района Зеленый Бор в Минске завершилось, сообщает агентство «Минск — Новости». В его ходе чиновники получили 50 обращений (индивидуальных и коллективных), содержащих 1220 подписей. Жители соседних Колодищ возражали против размещения рядом с их жильем промышленной зоны, уплотнения застройки, уничтожения зеленых насаждений и строительства сортировочной железнодорожной станции. Аргументы граждан чиновники сочли несостоятельными.

Граждане могли подавать свои замечания в отношении проекта с 22 мая по 5 июня. А в начале июля их рассмотрел архитектурно-градостроительный совет.

Детальный план Зеленого Бора, который должен появиться на землях бывшего военного полигона к западу от Минска, был разработан еще в 2013 году. Согласно ему, здесь планировалось построить около 4,8 миллионов м2 жилья. С этой целью территорию, принадлежавшую ранее Минскому району, присоединили к столице. Соседями нового района будут Колодищи-2, «Нотингем», гольф-комплекс и ЖК «Зеленая гавань». Ожидается, что «Зеленый бор» будет находится на перспективной трассе до Национального аэропорта и станет «въездным столичным районом с выразительным архитектурно-художественным решением застройки».

За десять прошедших лет проект подвергся изменениям. Его предполагаемая численность населения уменьшилась со 160,5 тысяч до 105 тысяч человек, а площадь жилой застройки по плану сократилась до 3 миллионов м2.

Архитектурно-градостроительный совет сообщил, что во время общественного обсуждения проекта поступило 50 обращений от граждан и 3 коллективных, содержащие 1220 подписей. Жители Колодищ-2 выступили против размещения новой застройки, высказав пять конкретных претензий. Все они под разными предлогами были отвергнуты чиновниками.

Промышленная зона рядом с усадебной постройкой

Руководитель мастерской генплана «Минсградо» Кирилл Проскуряков пояснил, что термин «промзона» не должен пугать жителей. По его словам, здесь не планируется создавать крупных производств с вредными выбросами. В Зеленом Бору обещают строить экологически чистые предприятия, да еще и отделенные от жилья буферной зоной, так называемым зеленым коридором. Объясняя гражданам, почему этого зеленого коридора не видно на детальном плане, Проскуряков сослался на мелкий масштаб карты, из-за которого коридора на ней просто не видно.

Необходимость размещения промышленных предприятий рядом с жилой застройкой чиновники объясняют тем, что жителям нового района нужны будут рабочие места.

Многоквартирная высокоплотная застройка рядом с усадебной

По словам чиновников, высокоплотной застройка в Зеленом Бору будет только вдоль скоростной автомагистрали к аэропорту. Ближе к усадьбам дома будут располагаться не так плотно — а высоток в новом районе и вовсе быть не должно.

Также чиновники ссылаются на нормы, согласно которым при возведении многоквартирного жилья рядом с частным сектором соотношение высоты первой линии многоэтажек к усадьбам должно быть максимум 3 к 1. По их расчетам это значит, что если в частном секторе тех же Колодищ стоят 2−3 этажные коттеджи, то рядом с ними в Зеленом Бору построят многоквартирные дома не выше девяти этажей. При этом в самом обсуждаемом проекте этажность новых кварталов не определена — совет лишь рекомендовал разработчикам графически отобразить их.

Вырубка деревьев

На этот упрек со стороны граждан представители «Минскградо» ответили, что существующий лесной массив при строительстве нового района трогать не планируется. Застройка должна коснуться лишь территории бывшего военного полигона. При этом они признали, что «поросль деревьев» здесь действительно придется удалить, «однако это не зрелый лес, расположенный вокруг».

Строительство новой сортировочной железнодорожной станции

Жители, возражающие против ее строительства в Зеленом Бору, утверждают, что она не предусмотрена Генпланом Минска (и, насколько можно судить по карте на сайте «Минскградо», это действительно так). Однако главный архитектор «Минскградо» Александр Аксентьев заявил, что именно генпланом предусмотрен «вынос на эту территорию сортировочной станции из центра столицы». Впрочем, станцию построят явно не в ближайшие годы.

Защитная лесополоса между дорогой на аэропорт и улицами Самоцветной, Антоновской, Пригородной

На предложение жителей ее оставить чиновники заявили, что горожане явно недопонимают проектные решения. Как утверждается, учесть это пожелание местного населения в принципе невозможно, потому что магистраль в аэропорт проходит южнее Колодищей и не граничит с упомянутыми улицами. Стоит ли расценивать это утверждение как свидетельство того, что лесополосу спилят или нет — не понятно.

Выслушав все объяснения и доводы в ответ на поступившие замечания граждан, совет счел их обоснованными. Противоречий с существующими нормами чиновники также не увидели, поэтому проект детального планирования Зеленого Бора рекомендовали утвердить.