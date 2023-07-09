Медведев угрожает нанести удары по ядерным объектам в Украине и в Восточной Европе 14 9.07.2023, 20:01

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Заместитель председателя Совбеза РФ выдумал «попытки атаки натовскими ракетами» Смоленской АЭС.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал нанести удары по ядерным объектам в Украине и в Восточной Европе, если подтвердится информация о попытке удара по Смоленской АЭС.

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», — заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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