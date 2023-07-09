Байден предупредил Китай о поддержке России в войне 2 9.07.2023, 20:31

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Он намекнул на выход американских и европейских компаний из страны.

Белый дом предупредил Китай о поддержке России в войне против Украины. В частности, он намекнул на выход американских и европейских компаний из страны.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Американский лидер считает, что есть способ урегулировать, установить рабочие отношения с Китаем, которые будут выгодны и Вашингтону, и Пекину.

«Я также звонил ему (главе КНР Си Цзиньпину, - ред.) после его встречи с россиянами по поводу этих новых отношений и т.д. И я сказал: «Это не угроза. Это наблюдение». Я сказал: «С тех пор как Россия вошла в Украину, 600 американских корпораций ушли из России. А вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны. Будьте осторожны», - подчеркнул Байден.

По его словам, глава Китая не стал с ним спорить и отметил, что Китай «не пошел на поводу у России».

«Он говорит о том, что ядерная война — это катастрофа, есть такая вещь, как безопасность, которая необходима. Так что, я думаю, мы можем работать над этим», - добавил Байден.

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