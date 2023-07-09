закрыть
9 июля 2023, воскресенье, 21:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден предупредил Китай о поддержке России в войне

2
  • 9.07.2023, 20:31
  • 2,054
Байден предупредил Китай о поддержке России в войне

Он намекнул на выход американских и европейских компаний из страны.

Белый дом предупредил Китай о поддержке России в войне против Украины. В частности, он намекнул на выход американских и европейских компаний из страны.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Американский лидер считает, что есть способ урегулировать, установить рабочие отношения с Китаем, которые будут выгодны и Вашингтону, и Пекину.

«Я также звонил ему (главе КНР Си Цзиньпину, - ред.) после его встречи с россиянами по поводу этих новых отношений и т.д. И я сказал: «Это не угроза. Это наблюдение». Я сказал: «С тех пор как Россия вошла в Украину, 600 американских корпораций ушли из России. А вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны. Будьте осторожны», - подчеркнул Байден.

По его словам, глава Китая не стал с ним спорить и отметил, что Китай «не пошел на поводу у России».

«Он говорит о том, что ядерная война — это катастрофа, есть такая вещь, как безопасность, которая необходима. Так что, я думаю, мы можем работать над этим», - добавил Байден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец