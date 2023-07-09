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Студенты-археологи БГУ обнаружили сотни артефактов в древнем городище Вилейского района

  • 9.07.2023, 20:34
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Студенты-археологи БГУ обнаружили сотни артефактов в древнем городище Вилейского района

Фотофакт.

Студенты исторического факультета БГУ нашли более 200 исторических экспонатов возле деревни Речки Вилейского района. Об этом 7 июля сообщил сайт БГУ.

Раскопки ведутся в рамках археологической практики под руководством заведующей кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин Полины Курлович. Экспедиция обнаружила оборонительные укрепления городища (сгоревшую в пожаре деревянную стену, усиленную камнями и песком) и два захоронения, выполненных по обряду кремации. В первом студенты нашли железную пряжку, во втором — фрагменты одежды и украшений из цветного металла, стеклянные бусы. Всего на изучаемой местности найдено более 200 артефактов, которые удалось датировать периодом с I века нашей эры до конца первого тысячелетия нашей эры.

Еще одна экспедиция студентов-историков БГУ работала в изучении археологического комплекса на реке Менке (рядом с деревней Городище). Цель этих исследований — пролить свет на вопрос о первоначальном нахождении летописного города Менска, от которого берет начало нынешний Минск.

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