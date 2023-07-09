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Украина существенно нарастила производство артиллерийских и минометных снарядов

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  • 9.07.2023, 20:58
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Украина существенно нарастила производство артиллерийских и минометных снарядов

В июне страна произвела больше снарядов, чем за весь 2022 год.

В 2023 году Украина увеличила производство боеприпасов, необходимых для противостояния российской агрессии. Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил агентству Bloomberg в интервью, которое было опубликовано 9 июля.

По его словам, в июне 2023 года было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год. Сколько именно – министр не уточнил, подчеркнув, что это является секретом.

Он считает, что произведенного в прошлом году – мало.

Камышин объяснил, что на должности, которую он занял 21 марта 2023 года, сосредоточился на производстве боеприпасов для артиллерии и минометов, потому что «они играют центральную роль в бою», а после распада Советского Союза Украина «практически прекратила» их производство. Вследствие этого после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года украинская армия быстро исчерпала их запасы и вынуждена была просить боеприпасы у союзников.

Bloomberg пишет, что Камышин рассчитывает также увеличить производство танков и бронированных машин, однако на это уйдет от трех до шести месяцев.

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