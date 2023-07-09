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Пункт пропуска «Мядининкай» возобновил работу

  • 9.07.2023, 21:29
Пункт пропуска «Мядининкай» возобновил работу

Литовская сторона перекрыла пункт «в целях безопасности» 8 июля.

Возобновлена работа пункта пропуска Каменный Лог (Мядининкай). Об этом сообщила 9 июля пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

В 21.00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский пункт пропуска «Мядининкай»).

Напомним, пункт пропуска «Мядининкай» литовская сторона перекрыла «в целях безопасности» в 13.00 8 июля.

— Было принято решение о временном закрытии государственной границы, так как белорусские власти отказались принять гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву по поддельным документам, — рассказал Гедрюс Мишутис.

Пакистанец пытался въехать в Литву 7 июля на маршрутном автобусе «Минск-Вильнюс», предъявив для проверки поддельные документы — румынское удостоверение личности и румынские водительские права. В таких случаях оформляется отказ во въезде, и человека возвращают в ту страну, откуда он прибыл.

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