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Молодожены из Минска провели в ЗАГСе роспись в стиле Купалья

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  • 9.07.2023, 21:45
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Молодожены из Минска провели в ЗАГСе роспись в стиле Купалья

Вот как это было.

Молодожены из столицы провели в Дзержинске свадьбу в стиле Купалья. Издание Dzr.by показало, как прошло мероприятие.

Свадьбу в стиле народного праздника Ивана Купалы решили провести молодожены Александр Парамонов и Татьяна Сержанкова из Минска. Жених был в вышиванке, невеста — в белом легком платье и с венком из трав.

— Неделю назад мне Татьяна и говорит: а давай на Купалье поженимся, — поделился жених Александр. — Сначала подумал, что сказала в шутку. После решил: а почему бы и нет.

Пара сразу поделилась идеей с близкой подругой. Безусловно, на такую особенную дату всегда желающих много. Тем более в столице. Но подруга нашла решение:

— Узнала, что в Дзержинском ЗАГСе их могут расписать без проблем именно 7 июля, — поделилась Наталья. — Предложила ребятам. Они согласились.

Вся подготовка проходила в большой спешке — ведь идея пожениться пришла буквально в минувшее воскресенье.

— Крайний срок подачи документов был во вторник — за три дня до церемонии. В понедельник был всюду выходной. Во вторник специально сорвался с работы — документы подали в самый последний момент, — рассказал жених Александр. — По началу хотели просто расписаться, без церемонии в зале. Но я неправильно оплатил госпошлину, второпях все перепутал. Был вариант вернуть деньги или все же сделать церемонию для двоих. Татьяна захотела в зале. Не стал спорить. Еще большее удивление вызвало предложение провести церемонию в стиле Купалья.

— Да, cо мной не соскучишься, — присоединилась к беседе невеста Татьяна. — Идею подсказали сотрудники ЗАГСа. Очень им благодарны за это и за всю церемонию, которая получилась по-настоящему особенной. Честно, не ожидали такого. Мне очень понравилось. Зал чудесный. Сама церемония прошла очень душевно и красиво. Мы счастливы, что решили этот особенный для нас день провести именно в Дзержинске. Чтобы вы понимали, мы не знали до приезда в загс, даже как выглядит зал. Все на доверии. Реальность превзошла ожидания! День нашей свадьбы вышел действительно запоминающимся!

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