Bloomberg: Пять вещей, на которые следует обратить внимание на саммите НАТО 1 9.07.2023, 21:53

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Украина будет ключевой темой на саммите Альянса.

Лидеры 31 страны, входящей в состав НАТО, соберутся в Вильнюсе (Литва) на двухдневный саммит, который начнется 11 июля – в то время, когда война России в Украине приближается к своей 18-месячной отметке.

Встреча проходит в решающий момент конфликта. НАТО стремится поддержать Киев новыми боеприпасами – в том числе кассетными, предоставленными США – для его контрнаступления и оценить влияние остановленного в июне мятежа основателя военизированной группировки «Вагнер» Евгения Пригожина на российское руководство, пишет Bloomberg.

Но Альянс также борется с внутренними распрями из-за нежелания Турции одобрить членство Швеции, а также из-за того, стоит ли прокладывать путь для возможного вступления Украины в Альянс.

Тем не менее, лидеры, которые соберутся, включая президента США Джо Байдена, который до сих пор остается самой влиятельной фигурой в Альянсе, стремятся использовать встречу, чтобы продемонстрировать, что конфликт в Украине лишь укрепил НАТО. Байден также запланировал громкую встречу по климату с британским королем Чарльзом III и встречу с северными странами, которую будет принимать Финляндия, новейший член Альянса.

На что следует обратить внимание, когда мировые лидеры съедутся в Вильнюс.

1. Членство Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен встретиться с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном 10 июля накануне саммита, поскольку скандинавская страна прилагает последние усилия, чтобы убедить Анкару в том, что ей следует разрешить вступить в НАТО. Турция заявила, что ее оппозиция связана с опасениями, что Швеция делает недостаточно для подавления курдских сепаратистских групп на своей территории, которых Анкара считает террористическими организациями.

Эрдоган также сигнализировал о своем желании встретиться с Байденом – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ожидает, что они поговорят на саммите. Речь может идти о приобретении американских истребителей F-16 для турецких вооруженных сил. Байден подтвердил свою поддержку вступления Швеции в НАТО, добавив: «Я настроен оптимистично».

Хотя для Турции и удерживаемых соседней Венгрии уже слишком поздно ратифицировать членство Швеции до саммита, союзники надеются, что обе стороны смогут объявить о преодолении тупика, в котором они оказались.

2. Помощь Украине

Украина будет ключевой темой и президент Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите. Ожидается, что 31 страна НАТО предложит Киеву обещание долгосрочной поддержки, направленной на углубление связей без немедленного предоставления членства, учитывая, что гарантии безопасности по статье 5 блока могут вовлечь союзников в войну России против Украины. В пятницу США объявили о пакете помощи на сумму 800 миллионов долларов, который включает противоречивые кассетные боеприпасы, которые некоторые союзники по НАТО объявили вне закона из-за гуманитарных проблем, связанных с неразорвавшимися боеприпасами.

В интервью CNN от 7 июля Байден заявил, что Украина «не готова к членству в НАТО» по таким причинам, как продолжающееся нападение России на страну и положение статьи 5 НАТО.

Зеленский призвал участников саммита послать четкие сигналы в поддержку членства его страны, призывая союзников предоставить более конкретную перспективу, чем заявление 15-летней давности о том, что Украина со временем присоединится к Альянсу.

Члены НАТО пытаются решить, как ответить на этот вопрос в заявлении саммита, причем некоторые восточные члены НАТО настаивают на более конкретном пути. Такие страны как США и Германия хотят сосредоточиться на немедленной помощи. Один из вариантов может заключаться в том, чтобы заявить, что Украина не нуждается в Плане действий по членству – способ ускорить процесс обретения членства, когда союзники в конце концов решат пригласить ее присоединиться к Альянсу.

Вильнюсский пакет повысит официальный статус отношений НАТО с Украиной путем создания нового Совета Украина-НАТО, который позволит Украине принимать непосредственное участие в более широких дискуссиях о безопасности Альянса и проводить консультации с союзниками по поводу своих проблем в сфере безопасности.

Ожидается, что лидеры НАТО также согласятся на создание фонда нелетальной помощи в размере 500 млн евро в год, который поможет Украине модернизировать свою армию. Ожидается, что в кулуарах саммита некоторые члены Альянса предоставят Украине двусторонние гарантии безопасности, обязавшись обеспечить хорошее оснащение и подготовку ее вооруженных сил, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания войны.

3. Расходы на оборону

Лидеры НАТО должны подписать новые обязательства по расходам на оборону, взяв на себя долгосрочное обязательство тратить по меньшей мере 2% валового внутреннего продукта на оборону. Соглашение расширяет предыдущие амбициозные цели Альянса – достичь 2% – и подчеркивает обещание тратить больше после вторжения в Украину. Но многие страны – в том числе Люксембург, Канада и Италия – все еще пытаются придерживаться старого правила. По оценкам, опубликованным НАТО в пятницу, только 11 из 31 члена Альянса достигнут 2% в этом году.

Ожидается также, что Альянс впервые со времен холодной войны подпишет три региональных оборонных плана, в которых подробно расписано, как страны будут защищать территорию, если она подвергнется нападению со стороны России или террористических группировок.

Лидеры также должны одобрить план действий в оборонной промышленности, направленный на увеличение оборонного производства, поскольку Украина тратит артиллерийские боеприпасы быстрее, чем члены Альянса могут их производить.

4. Генеральный секретарь

Один из самых больших вопросов, который стоит перед собравшимися в Вильнюсе лидерами – кто поведет Альянс в будущее, особенно учитывая, что конфликт в Украине грозит затянуться. На прошлой неделе Столтенберг согласился служить еще один год – это будет его четвертое продолжение в этой должности, хотя ранее он публично заявлял, что не стремится продолжать свою работу.

Но ни один из главных кандидатов на его замену – премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен или британский министр обороны Бен Уоллес – не смогли получить достаточного консенсуса, чтобы получить этот пост, а США воздержались от публичной поддержки ни одного кандидата. По словам личности, знакомой с этим вопросом, главным приоритетом Байдена было сохранение единства внутри альянса.

Возвращение Столтенберга усугубило предположение, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, бывший министр обороны Германии, может претендовать на эту должность после того, как срок ее полномочий истечет в следующем году.

5. «Особые отношения»

Визит Байдена в Великобританию, второй за последние три месяца, в большинстве своем рассматривается как прощение после того, как он отказался присутствовать на коронации Чарльза III в мае.

Хотя Байден планирует посетить Даунинг-стрит, 10, чтобы встретиться с премьер-министром Риши Сунаком перед поездкой в Виндзорский замок, ожидается, что он пробудет в стране меньше дня. Ожидается, что во время королевской аудиенции Байден и новый британский монарх объявят о совместных усилиях, направленных на достижение общей цели – привлечение частных компаний к финансированию проектов, которые могут снизить изменение климата.

Британцы надеются, что Байден подтвердит свою приверженность ряду незначительных торговых, военных и технологических соглашений, которые Сунак назвал «Атлантической декларацией» во время своего визита в Белый дом в прошлом месяце.

Байден также может заставить Сунака действовать, настаивая на разрешении тупиковой ситуации, в которой оказалась имплементация положений Соглашения Страстной пятницы о разделе полномочий. Ожидается жесткое обещание военной поддержки Украины, поскольку Великобритания уступает только США в предоставлении оружия и помощи украинцам.

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