Белорусский пастор проедет 1000 км на велосипеде в знак солидарности с политзаключенными

Белорусский пастор проедет 1000 км на велосипеде в знак солидарности с политзаключенными1
- 9.07.2023, 22:05
Велопробег он начал сегодня.
Белорусский реформатский пастор Тарас Тельковский проедет 1000 км на велосипеде вдоль границы с Беларусью в знак солидарности с политзаключенными. Об этом сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».
Пастор реформатской церкви «Святая Троица» Тарас Тельковский 9 июля начал велопробег вдоль всей западной границы Беларуси по территории Латвии, Литвы, Польши. Он проедет нон-стоп 1000 км в поддержку политзаключенных в Беларуси. Его главный посыл «Вы не забыты, пожалуйста, живите!».
Одной из задач является сбор денег для семьи христианского верующего и политзаключенного по делу «Черной книги Беларуси» (ЧКБ) Павла Петручени, которого приговорили к 6 годам заключения, а его жена с двумя детьми была вынуждена уехать в Польшу.
Тарас Тельковский в свое время сам вынужден был выехать из Беларуси из-за угрозы преследования, сейчас является одним из пасторов реформатской церкви «Святая Троица», которая проводит богослужения в Варшаве.