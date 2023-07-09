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Белорусский пастор проедет 1000 км на велосипеде в знак солидарности с политзаключенными

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  • 9.07.2023, 22:05
Белорусский пастор проедет 1000 км на велосипеде в знак солидарности с политзаключенными

Велопробег он начал сегодня.

Белорусский реформатский пастор Тарас Тельковский проедет 1000 км на велосипеде вдоль границы с Беларусью в знак солидарности с политзаключенными. Об этом сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Пастор реформатской церкви «Святая Троица» Тарас Тельковский 9 июля начал велопробег вдоль всей западной границы Беларуси по территории Латвии, Литвы, Польши. Он проедет нон-стоп 1000 км в поддержку политзаключенных в Беларуси. Его главный посыл «Вы не забыты, пожалуйста, живите!».

Одной из задач является сбор денег для семьи христианского верующего и политзаключенного по делу «Черной книги Беларуси» (ЧКБ) Павла Петручени, которого приговорили к 6 годам заключения, а его жена с двумя детьми была вынуждена уехать в Польшу.

Тарас Тельковский в свое время сам вынужден был выехать из Беларуси из-за угрозы преследования, сейчас является одним из пасторов реформатской церкви «Святая Троица», которая проводит богослужения в Варшаве.

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