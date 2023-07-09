ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмута 9.07.2023, 22:38

На Бахмутском направлении враг находится в обороне.

В воскресенье, 9 июля, на восточных и южных направлениях ситуация на фронте не претерпела существенных изменений, однако на южном фланге Бахмута есть продвижение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

«Сегодня на восточном и южном фронтах ситуация не претерпела существенных изменений», — подчеркнула Маляр.

По ее словам, на востоке по всем направлениям наступления оккупантов, а именно на: Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском направлениях — продолжаются бои без изменения положений.

Маляр отметила, что на Бахмутском направлении враг находится в обороне. На южном фланге есть продвижение войск ВСУ. Однако на северном фланге продолжаются бои без изменения положений.

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