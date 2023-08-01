Бывшего главврача белорусских санаториев в Друскининкае и Сочи будут судить за измену государству 1.08.2023, 2:31

Андрей Кобель

Суд будет проходить в закрытом режиме.

Бывшего главврача белорусских санаториев в Друскининкае и Сочи Андрея Кобеля начнут судить 16 августа в Минском городском суде.

Суд будет проходить в закрытом режиме. Кобеля обвиняют по статье «измена государству».

Андрей Кобель работал главным врачом в санатории «Беларусь» в литовском Друскининкае, а затем — в той же должности в санатории в Сочи. Позднее руководил отделом РНПЦ в Минске.

Напомним, о задержании Кобеля стало известно в декабре прошлого года. На белорусском государственном телевидении показали сюжет, в котором заявили, что мужчина якобы работал на литовские спецслужбы.

Утверждается, что под давлением Кобель подписал обязательство о сотрудничестве, собирал и передавал данные на белорусов, которые отдыхали в санаториях, в том числе сведения о резиденции Александра Лукашенко в Сочи, которая находится на территории санатория.

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