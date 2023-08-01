СМИ: Израильский корабль прорвал блокаду россиян в Черном море 1.08.2023, 3:07

Под защитой американского самолета.

Израильский гражданский корабль прорвал блокаду Черного моря страной-агрессором Россией и первым с 25 июля вошел в украинское ответвление Дуная. Об этом сообщает портал «Милитарный» .

Портал, ссылаясь на данные транспондеров, пишет, что ночью 30 июля три гражданские судна Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan (Израиль, Греция и Турция/Грузия), пунктом назначения которых была указана Украина, прошли турецкие проливы.

31 июля, по данным «Милитарного», судно Ams1 первым после российской бомбардировки Рени 25 июля прорвало блокаду оккупантами Черного моря.

«Начиная свое путешествие из Ашдода, Израиль, он [корабль] открыто рекламировал пункт назначения — Украина, и пересек Черное море прямым курсом», — отмечает портал.

За Ams1 идут еще четыре судна, которые уже стали или станут на якорную стоянку на Дунае. Их безопасность обеспечивает американский противокорабельный самолет P8, который дозаправляют в небе Румынии, а дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4, сообщает «Милитарный».

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