В Бресте пьяный мужчина принял своего друга за зомби 1 1.08.2023, 4:59

Мужчина ударил приятеля ножом в грудь и убежал.

В Бресте совместное употребление алкоголя двумя товарищами привело одного из них на больничную койку, а второго — за решетку. В состоянии алкогольного делирия, в народе именуемой «белочкой» или «белой горячкой», мужчина принял друга за зомби — и попытался его убить. Об этом рассказали в «Тревожной кнопке» на ОНТ.

В Бресте два товарища пришли к соседке. К полуночи алкоголь закончился — мужчины засобирались домой, но по дороге решили продолжить в гараже. Там один из них, со слов второго, и превратится в зомби. С криком «Умри, нечисть проклятая!» мужчина ударил приятеля ножом в грудь и убежал.

Потерпевший выдернул нож из груди и потерял сознание — очнулся он уже в больнице.

Милицию вызвала жена обвиняемого, видя неадекватное состояние мужа. Примечательно, что даже придя в себя он твердил, что друга в гараже не было, а был лишь зомби.

«Обвиняемый свою вину не признавал, но совокупность собранных по делу доказательств позволила признать его виновным», — рассказал заместитель прокурора города Бреста Александр Воробей.

Мужчину осудили на шесть лет колонии строго режима.

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