Пионтковский: США и российские элиты ведут переговоры об устранении Путина 2 1.08.2023, 9:14

12,316

Андрей Пионтковский

Но «почетной ничьи» не будет.

Политолог Андрей Пионтковский считает, что США и российские элиты ведут переговоры об устранении Путина. Такое мнение он выразил в статье для сайта kasparov.ru:

Во-первых, мы теперь знаем, что Путин в отличие практически от всего своего ближайшего окружения не хочет никакой «почетной ничьи». Он хочет бесконечной тягучей позиционной войны с ежедневными духоподъемными сводками Скабеевой и Конашенкова. Да, почетная ничья сохранит ему на некоторое время власть и жизнь, но что это будут за власть и жизнь без ядерного шантажа, без разрушений украинских соборов и жилых домов, без 20-летних сроков несогласным за «фейки об армии». Нет, никогда он не променяет эти сладкие волнующие душу злодейства на чечевичную похлебку почетной ничьей.

Во-вторых, все понимали, как резко ослабла власть Путина внутри мафиозной структуры российской власти, но не представляли до какой степени. Сидящие за столом напротив высшие российские чиновники и советники по существу поручают своему агенту в Вашингтоне сообщить американским властям, что они готовы устранить потерявшего связь с реальностью диктатора. Во всяком случае, у Томи Грэма сложилось именно такое впечатление.

Бывают странные скрещенья. Публикация в «Moscow Times» появилась 27 июля. А 26 июля в «Новой газете» была напечатана статья Латыниной, завершавшаяся словами:

«Изменить сценарий вечной войны может только одно. Если та или иная группа российских силовиков или военных, которые видят, в какую бездну заводит Путин Россию и опасаются за собственных детей и собственные же авуары, положат Путину конец. Возможно, что мы чего-то не знаем, и США уже ведут переговоры с такими группами».

Сегодня, мы уже знаем, что такие группы сами запросили через своего агента в США переговоры. Путина они устранят. Но никакой «почетной ничьи» они не получат. Украина никогда на нее не согласится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».