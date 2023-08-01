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Грузины изгнали из Батуми круизный лайнер с российскими туристами

  • 1.08.2023, 7:53
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Грузины изгнали из Батуми круизный лайнер с российскими туристами

Astoria Grande больше не будет заходить в этот город.

Корабль Astoria Grande с российскими туристами больше не будет заходить в грузинский Батуми. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю РИА «Новости».

Решение было принято после того, как сотни человек неоднократно блокировали корабль и мешали сходу пассажиров на пирс. В акциях протеста принимали участие и белорусы.

Несколько протестующих человек были задержаны, однако это не помешало грузинским активистам отправить Astoria Grande отправиться по маршруту русского военного корабля.

Как писал сайт Charter97.org, на прибывшем в Грузию лайнере находились российские артисты, поддержавшие войну в Украине.

Среди них был и белорусский Z-певец Дмитрий Колдун.

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