Грузины изгнали из Батуми круизный лайнер с российскими туристами
- 1.08.2023, 7:53
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Astoria Grande больше не будет заходить в этот город.
Корабль Astoria Grande с российскими туристами больше не будет заходить в грузинский Батуми. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю РИА «Новости».
Решение было принято после того, как сотни человек неоднократно блокировали корабль и мешали сходу пассажиров на пирс. В акциях протеста принимали участие и белорусы.
Несколько протестующих человек были задержаны, однако это не помешало грузинским активистам отправить Astoria Grande отправиться по маршруту русского военного корабля.
Как писал сайт Charter97.org, на прибывшем в Грузию лайнере находились российские артисты, поддержавшие войну в Украине.
Среди них был и белорусский Z-певец Дмитрий Колдун.