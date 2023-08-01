Атака дронов: остановлена работа московского аэропорта Внуково 1 1.08.2023, 8:06

9,524

Главный удар пришелся по правительственному кварталу столицы РФ.

Во вторник, 1 августа, после удара БПЛА по правительственному кварталу в Москве, оцепили территорию возле башни IQ, нарушено остекление 150 квадратных метров, пишет New voice.

Полиция оцепила территорию возле башни IQ, где нашли осколки сбитого БПЛА. Эксперты изучают найденные детали дрона. При атаке пострадал фасад высотки на 21 этаже.

После прилета дрона по Москва-сити, в башне IQ Квартал нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.

Также над подмосковным Одинцово сбили БПЛА. По словам очевидцев, звуки работы ПВО слышали в районе деревни Чешково Наро-Фоминского района.

Министерство обороны России заявило, что ночью два беспилотника были сбиты в Подмосковье, а один — «подавлен» средствами радиоэлектронной борьбы. Как утверждает министерство, этот подавленный средствами РЭБ беспилотник ударил по той же башне IQ в Москва-сити, что пострадала от удара дрона два дня назад.

Также из-за новой атаки дронов приостановлена работа московского аэропорта Внуково, который расположен к юго-западу от Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».