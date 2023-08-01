ISW: На территории Беларуси может появиться еще одна законная цель для ВСУ 2 1.08.2023, 8:23

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Режим Лукашенко хочет производить иранские «Шахеды».

Беларусь, возможно, стремилась заключить соглашение о производстве иранских дронов Shahed на своей территории, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В понедельник, 31 июля, министр обороны Беларуси Виктор Хренин прибыл в Иран и встретился со своим коллегой, министром обороны Ирана Мохаммадом Резой Аштиани, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

В ISW заявили, что Аштиани в качестве министра обороны Ирана отвечает в основном за переговоры по военным закупкам и продажам, поэтому Хренин и Аштиани во время своей встречи, вероятно, обсуждали сделки по продаже оружия.

«Возможно, Беларусь также стремилась заключить соглашение о производстве иранских беспилотников Shahed на территории Беларуси после появления первых сообщений о том, что Иран стремится превратить завод в Гомельской области Беларуси в предприятие по производству Shahed», — сказано в отчете.

В ISW считают, что ЧВК Вагнер, возможно, вытесняет российских военных в качестве основного партнера белорусских военных по обучению. Министерство обороны Беларуси в воскресенье, 30 июля, сообщило, что боевики Вагнера провели ротные учения с неустановленными подразделениями нескольких белорусских механизированных бригад.

Белорусские военные обычно проводят такие учения с российскими инструкторами и полагаются на российских планировщиков при проведении любых многобригадных учений, в которых боевики Вагнер, по данным ISW, еще не участвовали.

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