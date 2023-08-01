Россия долго не протянет 1 Альфред Кох

1.08.2023, 8:34

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Как Саудовская Аравия может поставить Путина на колени.

Прошел один год и сто пятьдесят семь дней войны. На фронте вообще непонятно что происходит. Карты ISW показывают одно, карты Deep State - другое. Судя по одним картам (Deep State) ВСУ идут вперед, по другим (ISW) - отступают. Что это значит - выше моего понимания. Скорее всего, это означает, что никаких серьезных изменений за сутки не произошло.

Россияне обстреляли Кривой Рог. Попали (какая неожиданность, правда?) в жилой дом. Итог: шесть убитых и семьдесят пять раненных. Среди убитых - десятилетняя девочка и ее мама. Поздравим Путина с очевидным успехом: это ведь ровно то, чего он хотел. Гибнут злые украинские фашисты, как тут не радоваться? Знай наших! «Русский мир» форева…

Сегодня три торговых судна все таки дошли из Босфора до дунайских портов Украины. Сообщается, что в ночь на 30 июля 3 гражданских судна: Ams1 (Израиль), Sahin 2 (Греция) и Yilmaz Kaptan (Турция) прошли турецкие проливы. Пункт назначения был ими определен как Украина.

Безопасность прохода обеспечивает американский противокорабельный самолет P8 (его дозаправляют прямо в небе Румынии). А дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4. Так что с почином вас, дорогие украинцы! Глядишь таким способом и удастся прорвать путинскую блокаду.

Еще сегодня Хорватия заявила, что готова предоставить свои порты для экспорта украинского зерна. Теперь нужно разработать оптимальный маршрут до этих портов. Надеюсь, что он будет найден.

Сегодня к путинским фантазиям про польские аппетиты на Галицию и Волынь, добавились кошмарные видения дегенерата Патрушева про финских националистов, которые (с помощью, разумеется, американских спецслужб) вынашивают коварные планы по аннексии исконно российской Карелии.

Это уже совсем скучно… Прогнозирую, что завтра какой-нибудь очередной путинский клоун (Шойгу? Медведев? Володин?) расскажет про раскрытые доблестными русскими чекистами планы японцев по захвату Курильских островов и Южного Сахалина… А там уже и рукой подать и до немецких реваншистов, грезящих о возврате Восточной Пруссии…

Господи, как все это старо и банально… Ничего нового и свежего. Древние методички времен холодной войны. Причем даже не конца 70-х (тогда советская пропаганда все таки была похитрее), а кондовые, сталинские, конца сороковых - начала пятидесятых.

Идет отработка пропагандистской конструкции «Россия в кольце врагов». «Россия как осажденная крепость» и т.д. Окружения, правда, никакого нет. Особенно с учетом вполне мирной границы с Беларусью, Казахстаном, Китаем и Монголией (80% всей сухопутной границы России).

Но большинство россиян не привыкли думать своей головой. Им ее заменяет телевизор. Поэтому раз в телевизоре сказали, что «в кольце врагов», значит так оно и есть. А если ты никакого кольца не видишь, то это значит ты не бдительный и попал на удочку западной пропаганды.

Или того хуже: сознательный враг! А с врагами сейчас знаешь как надо поступать? Понимаешь куда я клоню? Так что ты прежде чем что-то говорить - подумай хорошенько… Что ты говоришь? Уже увидел «кольцо врагов»? Вот и умничка! Давно бы так… Но все равно, на заметку мы тебя возьмем. Подозрительно долго думал. Плохой признак. Будем по тебе работать.

Через неделю (6-7 августа) Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине с приглашением западных стран, Украины и крупных развивающихся стран, включая Индию и Бразилию.

Со ссылкой на дипломатов, участвующих в обсуждении этой встречи, WSJ пишет, что «высокопоставленные чиновники из 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию, прибудут в Джидду 5 и 6 августа. Ожидается, что страны, участвовавшие в аналогичном раунде переговоров в Копенгагене в июне этого года, также будут представлены на встрече в Саудовской Аравии.

Среди тех, кто уже подтвердил свое участие – Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС. По информации WSJ, США будут представлены советником администрации Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном».

Украина и ее западные партнеры надеются, что эти переговоры (в которых не будет участвовать Россия!) могут привести к международной поддержке приемлемых для Украины мирных условий.

Я тут подумал: почему именно Саудовская Аравия? И не придумал ничего лучше, чем то, что Саудовская Аравия единственная может быстро нарастить добычу нефти до такого уровня, который позволит без скачков цен резко ограничить российских нефтяной экспорт.

То есть возможно сценарий будет такой: вот вам мнение мирового сообщества. Вот мирный план. Украина с ним согласна. Мы все - тоже. Если Россия против, что ж, пусть пеняет на себя. Получите нефтяное эмбарго (вариант - закрытие для танкеров с российской нефтью турецких и датских проливов). А выпавшие на мировом рынке российские объемы с огромным удовольствием заменит Саудовская Аравия.

После этого, Россия долго не протянет. Тут уж никакие таланты Набиуллиной не помогут. После потери газового экспорта, потеря нефтяного будет означать полный бюджетный коллапс и вытекающую из этого неспособность финансировать войну.

Кстати, не исключено, что видя такое дело, и Китай присоединится ко всем остальным участникам «Саудовской конвенции». Тем более, что его план мирного урегулирования тоже предусматривает соблюдение Устава ООН и уважение принципов территориальной целостности и суверенитета.

Так что будем ждать. У меня есть определенные надежды на эти переговоры. Тем более, что ждать осталось одну неделю. В любом случае, это лучше, чем продолжение этой войны. Мировое сообщество не может долго терпеть этого абсурда. Карфаген должен быть разрушен, а Путин - потерпеть поражение и уйти.

Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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